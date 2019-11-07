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Повідомлення про захоплення літака в аеропорту Амстердама виявилося помилкою пілота

07.11.2019

Інформація про захоплення літака в аеропорту Амстердама виявилася помилковою тривогою.

Про це інформує BNONews.

За словами офіційних осіб, в аеропорту Амстердама Схіпхол в Нідерландах було оголошено попередження, коли пілот активував сигнал про викрадення літака, але всі були благополучно евакуйовані, а інцидент був визнаний помилковою тривогою. Авіакомпанія Air Europa вибачилася за помилку.

Цей сигнал був попередженням, яке протоколи про викрадання людей в аеропорту.

Як з’ясувалося, пілот випадково активував кнопку про захоплення пасажирського літака рейсу UX1094 AirEuropa з Амстердама в Мадрид.

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