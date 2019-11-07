Перед поточним навчальним роком в Україні закрилося майже 200 шкіл

В Україні перед навчальним роком 2019-2020 закрилось майже 200 шкіл, але серед них є заклади, діяльність яких припинена тимчасово.

Про це повідомили в прес-службі Міносвіти.

«За оперативними даними обласних органів управління освітою, на початок 2019-2020 навчального року були зачинені майже 200 шкіл. Важливо підкреслити, що серед них є заклади, діяльність яких тимчасово припинено, у тому числі які перебувають на капітальному ремонті», — йдеться в повідомленні.

У Міносвіти зазначили, що перед початком 2018-2019 навчального року в Україні закрилося 120 шкіл.

«Серед основних причин: закриття малокомплектних шкіл і переведення дітей в опорні заклади; аварійний стан приміщень; реорганізація філії опорних навчальних закладів», — додали в прес-службі.

Зазначимо, що статистичний звіт по закриттю закладів загальної середньої освіти не збирався за 2017-2018 рік.

У той же час за відкритими даними Міносвіти навчальному році 2017-18 рр. кожна четверта школа в Україні була малокомплектній, тобто такої, в якій навчалося менше 100 учнів. В рамках адміністративної реформи такі школи підпадають під оптимізацію, тобто їх або закривають, або реорганізують у філії опорних шкіл.