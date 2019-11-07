«Київ – російське місто!» Скандальний ватажок «ДНР» відзначився на ростб

Скандальний терорист, який називає себе «заступник міністра інформації «ДНР», Данило Безсонов нахабно заявив, що Київ нібито завжди був і буде російським містом.

Крім того, він висловив упевненість в тому, що всі українці нібито виступають проти всього українського. Проросійськими фейками військовий злочинець почав фонтанувати в ефірі пропагандистської програми «60 хвилин» на телеканалі «Росія 1»

«До 2014 року в Києві такого не було, і Бандера не був героєм, він був злочинцем. І Київ – це російське місто! Він завжди був російським і буде російським! Останні президентські вибори показали, що в більшій мірі українське суспільство відторгає поняття українського націоналізму і взагалі українізації», – висловився несамовитий бойовик.

Його фразу тут же підхопила одіозна ведуча Ольга Скабеева, і вибухнула їдкими глузуваннями на адресу України.

«Ще один заголовок: «Заступник міністра інформації «ДНР» Данило Безсонов заявив, що Київ – російське місто». Приїхали, тримайтеся», – зіронізувала рупор Кремля.