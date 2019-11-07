У Києві підірвали автомобіль

Поліція відкрила кримінальне провадження через підрив автомобіля на Брест-Литовському шосе у Києві, внаслідок чого загинув водій та ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження. Пре це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

“Відкрито кримінальне провадження за п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ (замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб – ред.)”, – сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, 6 листопада у Києві ввечері невідомі підірвали автомобіль. В результаті загинула одна людина. У столиці було оголошено план “Сирена”.

Як стало потім відомо, підрив автомобіля у Святошинському районі столиці був замахом на бізнесмена, який займається фармбізнесом.