У Маріуполі злодії напали на таксиста

На лінію 102 звернувся бригадир служби таксі та повідомив про розбійний напад на колегу, що стався у Маріуполі. Про це повідомляє Патрульна поліція.

На місці виклику патрульні виявили карету швидкої, в якій знаходився потерпілий водій без свідомості. Заявник повідомив, що по радіостанції почув заклик про допомогу від таксиста. Інший водій таксі, який першим приїхав на допомогу розповів патрульним, що бачив двох чоловіків худорлявої статури, які відходили від автомобілю та направилися у бік вулиці Олімпійської.

За допомогою бази викликів, інспектори припустили ймовірне місце перебування зловмисників. За кілька хвилин патрульні виявили двох схожих за описом чоловіків 30 та 33 років. Ними виявилися мешканці Лівобережного району, які підтвердили, що перебували з постраждалим.

Чоловіків передали слідчим Лівобережного відділення поліції для подальшого з’ясування обставин.