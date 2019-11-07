Осадчая и Горбунов покорили стильными образами

Катя Осадчая и Юрий Горбунов часто пересекаются по работе, ведь они не только супруги, но и коллеги. Пара часто выходит вместе в свет и блистает на знаковых мероприятиях столицы, ведь теледива всегда освещает самые громкие культурные события и привыкла находиться в центре светской тусовки.

В этот раз она вместе с мужем отправилась в киевский музей Ханенко, где состоялась презентация будущего украино-польского кинопроекта «Кофе с кардамоном». Фото Катя поделилась в сториз Instagram, также пару снимков с гостями можно увидеть на странице программы «Светская жизнь».

Для выхода в свет ведущая выбрала подчеркнуто элегантный наряд – кружевную блузку с баской, которая подчеркнула тонкую талию звезды, юбку миди прямого кроя и дополнила лаконичный образ неизменным фирменным атрибутом – оригинальной шляпкой с цветами и сеточкой. В качестве обуви теледива отдала предпочтение сдержанным универсальным нюдовым лодочкам.

Она позировала вместе с гостями в роскошных интерьерах, залах и коридорах музея. Оценить презентацию пришли актеры, спортсмены и политики.

: Новости Ю