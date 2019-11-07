В морозилке умершей британки обнаружили тайник с драгоценностями XVI века

Все найденные драгоценности будут проданы 13 ноября на аукционе в английском городе Суиндон

Внуки умершей британки из графства Уилтшир в ее доме обнаружили тайник с драгоценностями, которые датируются XVI веком. Коллекционерка хранила 30 ценных украшений, в том числе золотые и серебряные кольца, браслеты, кулоны, серьги и броши. Все найденные драгоценности будут проданы 13 ноября на аукционе в английском городе Суиндон. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как пишет издание, жилище покойной бабушки осматривала аукционистка Пиппа Кидсон-Тригг. “Мы искали драгоценности очень тщательно, буквально в каждом углу. Мой коллега открыл морозильную камеру и обнаружил там тайник, – рассказывает эксперт. – Рядом с замороженным мясом хранились дорогостоящие старинные украшения, в том числе подвеска в виде пеликана стоимостью около 30 тысяч фунтов стерлингов (949 тыс. грн)”.

Кроме того, в доме пенсионерки нашли итальянский кулон XVII века с сапфиром и рубином, который предварительно оценили в 15 тысяч фунтов стерлингов (474 тыс. грн).

“Многие люди того поколения и правда прятали дома драгоценности для сохранности. Первым делом мы заглянули под матрас, – вспоминает Кидсон-Тригг. – Мебель очень обветшала, да и обои на стенах оставляли желать лучшего. Семья не знала наверняка, где и что именно прятала пенсионерка. Они рассказали только то, что в 60-х годах она была очень состоятельна и скупала в Лондоне диковинные вещицы у ювелиров и аукционеров”.

Эксперты также обнаружили квитанции и документы на большинство драгоценностей. Бумаги подтверждают их уникальное происхождение.