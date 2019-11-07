Колишній «свободівець» Кривецький переписав на себе земельні паї учасників АТО

Товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-ферма Едем»,

кінцевим бенефіціаром якого є колишній народний депутат

і основний фінансист ВО «Свобода» Ігор

Кривецький, 13 вересня офіційно стала власником 65,51 га в селі Стрілки

Львівської області, які в 2017 році сільська рада надала учасникам

АТО і місцевим жителям для ведення сільського господарства.

Ігор Кривецький

Як пишуть «Наші гроші. Львів», на кадастровій карті це три ділянки, які призначені для ведення особистого селянського господарства. За даними Госгеокадастра, нормативно грошова оцінка трьох ділянок становить 353,12 тис. грн.

Ці ділянки були утворені з паїв площею 2 га, які

сільська рада Стрілок надав учасникам АТО і місцевим жителям для ведення

сільського господарства ще в 2017 році. Однак на початку 2019 року 29 ділянок були

об’єднані в три великі ділянки та передано у приватну власність. Тривалий

час на Публічній кадастровій карті інформація про власність була прихована, а

чиновники Госгеокадастра, як обласні, так і районні, відмовлялися

надати відповідь на офіційні запити.

Серед власників ділянок по 2 га, з яких були

сформовані ділянки для Кривецкого, були і одіозні львівські активісти. В

зокрема, відомі участю у вуличних акціях у Львові члени «Українського

спілки учасників АТО» і засновники житлово-будівельних і обслуговуючих

кооперативів «Патріот-1, -2, -3». Свою ділянку в Стрілках віддав або продав «Еко

фермі Едем» і заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи в/ч

А0284 Володимир Барбарич.

Також кілька ділянок тут сільська рада надала

місцевим жителям, які мають безпосереднє відношення до Edem Resort Medical

& SPA, власником якого також є Кривецький. Це керівник

служби безпеки цього курорту Юрій Волковський, або директор готелю Edem

Resort &SPA та львівського готелю «Жорж» Олег Магулка. Крім того батько, брат і

сестра Олега Магулки також отримували тут по 2 га, які стали частиною великих

ділянок.

До цього фірми, афілійовані з Кривецький, вже стали

власниками 52 га через масовий викуп землі сільськогосподарського призначення

людьми з оточення колишнього депутата. Викуповували земельні ділянки, в тому числі,

в учасників АТО і їх родичів.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Кривецький лобіює корупціонерів в Держбюро розслідувань.