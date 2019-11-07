У житловому будинку на Львівщині вибухнула граната

Поліцейські розслідують обставини вибуху гранати у житловому будинку в Стрию, що у Львівській області. Потерпілих внаслідок події немає. Про це повідомляє прес-центр поліції у Львівській області.

“6 листопада, близько 23.35 у Стрийський відділ поліції надійшло повідомлення від мешканця однієї з багатоповерхівок, розташованої на вулиці Сковороди у райцентрі, про вибух у під’їзді будинку”, – йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, на сходовій клітці між другим та третім поверхами вибухнула граната, тип якої буде встановлено під час проведення експертизи. “Потерпілих внаслідок вибуху немає”, – зазначили у пресцентрі.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події та особу зловмисника (зловмисників), причетного до скоєння кримінального правопорушення.

Вирішується питання правової кваліфікації.

Нагадаємо, у результаті вибуху на Брест-Литовському шосе у Києві загинув водій, ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження. У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Працюють правоохоронці.