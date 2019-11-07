«Соціалізм в СРСР» — це чистої води містифікація

Майже 70 років нас вчили: Великий Жовтень — головна подія XX століття! Потім несподівано виявилося — це помилка, головне — Велика Перемога, а Жовтень — так його і не було… Втім, про Лютий десятиліттями взагалі нічого не говорили… І тут виявилося — Лютий і Жовтень — це «Велика Російська революція»… Жити з безперервно переписываемой історією — все одно, що орієнтуватися в постійно мінливій карті… На днях був на ОТР, записували програму до 7 листопада. Такого мракобісся я давно не чув… загалом, не можна залишатися країною манкуртів, нам потрібна справжня, незалежна історія, а не квазиисторические містифікації…

фото: en.wikipedia.org

Лютий — чому і навіщо? Російська ідея, яку не бачить офіційна наука, і яку давно виявила незалежна соціальна думка — це три ключові цінності — православ’я, збирання земель та общинний колективізм. Ці почала одночасно — на рубежі XIX–XX століть — потрапили в смугу кризи.

Збирання земель себе вичерпало, і Росія перейшла до якісного росту, імператор Олександр III став першим керівником держави, який не вів ніяких воєн. Темпи розвитку нашої економіки майже третину століття — до 1918 року були найвищими в світі і склали 7% в рік. У ХХ століття Росія вступала з претензією на світове лідерство.

Колективізм був соціальним відповіддю на нестійкий клімат Східно-Європейської рівнини. Взаємодопомога — основа життя селянської громади. Але на початку ХХ століття в російському сільському господарстві відбувалася аграрна революція — використання добрив і енергоозброєність зросли в рази. Агросектор став стійким, селяни захотіли вийти з общини і збільшити земельні наділи. Імператор їх почув, почалася Столипінська реформа.

Широкий спектр проблем був пов’язаний з кризою третьою складовою Російської ідеї — з кризою православ’я. Легітимність влади базувалася на тому, що імператор — помазаник Божий. Тому відмова від віри частини населення породжувало недовіру до імператора і розхитував держава. Протест породила тероризм і бомбізм. Ф. М. Достоєвський попередив — якщо Бога немає, все дозволено! Росія почула голос пророка, Лютий став відповіддю на його попередження.

23 лютого 1917 року Європа відзначала жіночий день. Населення воюючих країн сиділо на картках. А в Росії агросектор працював ефективно, дефіциту продуктів не було. Однак наприкінці лютого в столиці не підвезли борошно для випічки білого хліба. І обурені жінки Петрограду вийшли протестувати проти перебоїв. Потім до протесту приєдналися деякі столичні робітники, які отримували за день страйку як за день роботи. Частина деморалізованих солдатів столичного гарнізону, які не бажали йти на фронт, відмовилася виступити проти страйкарів… 2 березня імператор під тиском генералів відмовився від виконання своїх обов’язків і передав владу братові Михайлу. Ну а Михайло Олександрович оголосив — долю країни вирішить Установчі збори. Якщо обрані від народу побажають зберегти монархію, він вступить у повноваження. (Михайло був без суду розстріляний чекістами в Пермі 12 червня 1918-го).

Підсумовуючи. Головною метою Лютого був не перехід до восьмигодинного робочого дня, не амністія нечисленних політичних, не остаточне скасування цензури і смертної кари (в воєнний час!)… Все це зокрема. Головною метою було скликання Установчих зборів, делегатів якого належало обрати на найбільш демократичних на той час — загальних, прямих, таємних і рівних виборах. Російське держава стала на шлях глибокого реформування. Влада переходила від релігійної легітимації до легітимації цивільної…

Від Лютого до Жовтня, вузлові точки. Похитнувся від революційних потрясінь громадський порядок був відновлений до кінця квітня, Росія продовжила «війну до переможного кінця». Наша армія стримувала 70 німецьких дивізій, 3000 гармат — найбільша кількість за всю війну. Між тим 3-5 липня більшовики спробували скинути Тимчасовий уряд і захопити владу в країні, організувавши вуличні заворушення. Протести в Пітері були частиною операції, розробленої німецьким генштабом, друга його частина — спроба, у ті ж дні і години прорвати російський фронт. Однак німці потерпіли невдачу на фронті, а більшовиків зупинили прибулі з Москви козаки.

Тимчасовий уряд, поглиблюючи демократичні перетворення і готуючись до виборів у ВУС, продовжувало успішно діяти в тилу і на фронті. Але 25-30 серпня тепер вже праві сили, на чолі з генералом Корніловим, вирішили чинити тиск на Керенського. Однак залізничники розібрали рейки на шляхах, де збиралися проїхати корнилівці і «заколот» був зупинений.

…Розкладання на фронтах Першої світової до кінця 1917 року було повсюдним. Але становище центральних держав виявилося гірше положення Антанти. Німецький кайзер тричі звертався до Петрограда, Лондон і Париж із закликом розпочати мирні переговори, однак, впевнені у своїй перемозі, союзники відповідали відмовою. Між тим у найбільш критичне становище потрапила армія Австро-Угорщини, яка складалася переважно з слов’ян — чехів, словаків, хорватів, які не бажали воювати з росіянами. В результаті Відень через Стокгольм звернулася до Тимчасового уряду з пропозицією провести в Лодзі 26 жовтня сепаратні переговори про вихід з війни. На початку листопада аналогічний крок готувалася зробити і Болгарія.

25 жовтня, чорний день російської історії. Дізнавшись про таємні задуми союзників, Берлін зажадав від Леніна, колишнього, крім іншого, керівником німецької резидентури в Росії і отримав від германців величезні гроші, термінових дій. Ленін і сам не збирався віддавати перемогу Керенскому, заради цього він був готовий програти війну проигрывавшему кайзеру.

З криками «зволікання смерті подібно», Ленін і Троцький доручили Антонову-Овсієнко і Подвойському заарештувати Тимчасовий уряд. 25 жовтня бандити з «червоної гвардії» разом із прибулими в Петроград підрозділами фінської спецназу заарештували міністрів Керенського (через пару днів вони були відпущені) і посадили в їх крісла більшовиків.

Зроблю відступ, визначу два ключових, часто змішуються поняття — переворот та революція. В обох випадках мова йде про порушення діючих законів, але…

Революція — результат широкого громадянського протесту. Її перемога веде до скасування цензури, до звільнення політв’язнів, до демократичних виборів, я про вік ХХ і ХХІ. (Так, Євромайдан — це, звичайно, революція.) А переворот — це змова невеликої групи людей, перемога яких породжує репресії, цензуру, заборону на демократичні вибори.

Росія після 25 жовтня. 26 жовтня більшовицький з’їзд рад вчинив акт національної зради, прийнявши «декрет про мир», тобто про капітуляцію програв війну германцям. (Пізніше Брестський мир доповнив пункт про анексії і контрибуциях). 12 листопада, як було обіцяно Керенським, ленінці провели вибори у ВУС. Не отримавши на них і чверті голосів, вони не дозволили, як оголошувалося заздалегідь, відкрити засідання 28 листопада. У грудні Дзержинський створив ЧК і тільки після цього, 18 січня 1918 року, нові власті дозволили частини депутатів зібратися в Таврійському палаці. Народні обранці проголосували за визнання радянських декретів незаконними. У відповідь більшовик Н.Бухарін оголосив про початок Громадянської війни. Учсобрание було розігнано, що вийшли на його захист пітерці і москвичі були розстріляні, почався розпад Російської держави. Щоб стерти пам’ять про Лютому, 23 лютого незабаром було оголошено днем Червоної армії (за новим стилем це 8 березня, жіночий свято).

Про масові репресії, тотальної цензури, про заборону після 1917 року вільних виборів написано чимало. Додам, що рівень експлуатації трудящих був в СРСР незрівнянно вище аналогічного показника в країнах Заходу і в історичній Росії. Значить, «соціалізм в СРСР» — це чистої води містифікація. У 1991 році Радянський Союз розпався.

…Деякі історики і багато політики, як ні в чому не бувало, донині продовжують розповідати про «великої жовтневої соціалістичної революції»…