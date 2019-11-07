Кабмін візьме кредит майже на півмільярда євро на ремонт доріг

Кабінет міністрів планує взяти напівмільярдний кредит на 15 років для ремонту об’їзної дороги Львова і траси Київ-Одеса.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці в Facebook.

“Для відновлення українських доріг необхідно залучати додаткові дешеві ресурси”, – написав Крикий.

За його словами, в середу, 6 листопада, уряд прийняв рішення про залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку у розмірі EUR 450 млн на будівництво обходу р. Львова та капітальний ремонт ділянки міжнародної автомобільної дороги М-05 Київ-Одеса (в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях).