Під Львовом 13 осіб госпіталізували через отруєння на весіллі

У Новояворівському районі Львівської області внаслідок харчового отруєння медикам довелося госпіталізувати 13 осіб.

Про це повідомляє департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації.

“У Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію 5 листопада в інфекційне відділення ВПП “Новояворівської РБ імені Юрія Липи” пацієнтів з симтомами гострого ентероколіту. Всі постраждалі святкували весілля в ресторані “Криве озеро”. Вживали в їжу смажену рибу, червону рибу, фаршировані печериці та м’ясні слойки”, – йдеться в повідомленні.

Всього в лікарні потрапили 13 осіб. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.