В Одесі підпалили автомобіль з жінкою в салоні (відео)

В Одесі стався кричущий випадок – двоє хлопців в балаклавах підпалили легковик з пасажиркою в салоні. Жінка дивом не постраждала, – передає FaceNews.ua

Інцидент стався 5 листопада неподалік від районного суду на вулиці Варненської. З’ясувалося, що 28-річна водій припаркувала Audi біля будівлі і пішла у справах. У салоні авто залишилася її мати. Раптово до легковику підійшли двоє молодих людей в балаклавах і облили лобове скло запальною сумішшю. Після цього юнаки зникли з місця на мопеді.

Рятувальники швидко ліквідували вогонь, і пасажирка автомобіля не постраждала. Незабаром копи оперативно затримали одного з підозрюваного – 23-річного одесита. Його напарника розшукують. Зараз мотиви підпалу з’ясовують.