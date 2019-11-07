На Львівщині 11 людей отруїлися в місцевому ресторані

Одинадцять людей отруїлися в одному з ресторанів у Новояворівську на Львівщині під час весілля, у потерпілих діагностовано гострий гастроентерит. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

“Поліцейські розслідують обставини отруєння одинадцятьох людей в одному з ресторанів у Новояворівську”, – йдеться в повідомленні.

Потерпілі звернулися до лікарні 4 та 5 листопада, після чого про факт отруєння людей в ресторані було повідомлено в поліцію.

“В інфекційне відділення однієї з лікарень звернулись одинадцятеро осіб – мешканці міст Яворів, Новояворівськ та сіл Яворівського району віком від 25 до 67 років, у яких було діагностовано “гострий гастроентерит”, – йдеться в повідомленні.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання – штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

“Усі отруєні 3 листопада святкували весілля в одному з ресторанів у Новояворівську. Їх стан стабільний. Поліцейські встановлюють обставини події, призначені експертизи, досудове розслідування триває”, – йдеться в повідомленні.