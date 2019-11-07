Лише 19% росіян виступили за скасування смертної кари

Лише 19% опитаних «Левада-центром» росіян висловилися за повне скасування в країні смертної кари. Найчастіше це молодь 19-24-х років. 21% опитаних виступили за збереження мораторію на смертну кару. Десята частина респондентів важко з відповіддю.

Як повідомляє «Інтерфакс», за підсумками опитування половина росіян вважає, що в країні потрібно відновити смертну кару. 33% висловилися за відновлення смертної кари в колишніх розмірах, як було на початку 90-х років. Більшість прихильників повернення смертної кари — люди віку 40-54 та 55+. Ще 16% висловилися за розширення застосування смертної кари в порівнянні з тієї, що мала місце раніше практикою.

Більшість — 72% — прихильників смертної кари вважають, що засуджувати до неї потрібно за зґвалтування неповнолітніх, 64% назвали серійні вбивства, 45% — умисне вбивство, 44% — тероризм, 39% — торгівлю наркотиками, 18% — державну зраду, 12% — за замах на життя голови держави.

Опитування проведено 24-30 жовтня серед 1,6 тис. осіб у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах 50-ти регіонів.

Нагадаємо, дискусія про страти знову опинилася на «порядку денному» в суспільстві після вбивства в Саратові 9-річної дівчинки, яка зникла по дорозі в школу. Дитину два дні шукали поліція і волонтери, в результаті було знайдено тіло. Вбивцю знайшли — ним виявився неодноразово судимий, у тому числі за зґвалтування, рецидивіст. У Саратові після виявлення тіла дівчинки і затримання підозрюваного розпочався стихійний мітинг — люди вимагали видати їм вбивцю на самосуд.