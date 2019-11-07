Герус пішов по шляху Яременко: скандальна листування в Раді в інтересах Росії

Постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту розпочалася 1 жовтня. Глава енергетичного комітету ВР Андрій Герус обговорював з міністром енергетики Олексієм Оржелем закупівлі 2000 МВт електроенергії у Росії.

Відео телефонної листування депутата з міністром під час засідання Верховної Ради опублікував на своїй сторінці в Facebook скандальний журналіст Всеволод Філімоненко, у якого раніше був конфлікт з антикоррупционером Віталієм Шабуниным. Також Філімоненко є автором скандального відео з нардепом Іллею Ківою, з-за якого народний обранець став «зіркою» порносайту.

«Публікую наше відео з останнього засідання Ради: Нардеп Слуга Народу Andriy Gerus дійсно обговорював з міністром енергетики Олексій Оржель закупівлю в Росії 2000 МВт. Так що граємо далі…» — написав Філімоненко.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку — дозволити закуповувати українським споживачам імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Однак з 1 жовтня розпочалося постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов’язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази — з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в три рази — до 12 млн кВт-год на добу.