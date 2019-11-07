Порошенко спеціально звільнив Семочко незаконно, щоб той міг відновитися

Колишній заступник глави СЗР Сергій Семочко оскаржує в суді указ президента України Петра Порошенка, оскільки в момент звільнення офіційно вважався перебуває на лікарняному.

Про це йдеться у новому сюжеті Bihus.Info.

У матеріалі робиться припущення про те, що екс-чиновник і екс-глава держави домовилися про таке звільнення, щоб його можна було потім оскаржити як незаконне і поновитися на посаді.

Зазначається, що 6 квітня, за тиждень до звільнення Семочко був помічений на вході в АП, 8 квітня він бере лікарняний, 12 – його звільняє Порошенко. 14 квітня – на загальнонаціональних передвиборних дебатах оголошує про своє рішення.

«Я його запросив. Ми з ним поговорили. Він був звільнений», — сказав тоді президент.

Незважаючи на те, що на оскарження звільнення законом відводиться місяць, документи виявилися лише 23 травня.

Як сказано в постанові касаційного адмінсуду, Семочко поки хворів, про звільнення не знав. Аж до 22 квітня.

На думку журналістів, якщо ця інформація відповідає дійсності, то місячний термін між «дізнався» і «подав в суд» дотриманий, а Порошенко навряд чи міг не знати про те, що звільнення під час знаходження людини на лікарняному суперечить ст. 40 Кодексу законів про працю.

Раніше глава СЗР Владислав Бухарев заявляв, що Порошенко не звільнив повністю Семочко.