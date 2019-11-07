Трамп затримував військову допомогу, поки президент України не публічно оголосить про розслідуваннях Байденам, — тимчасовий повірений Тейлор

Комітети палати представників Конгресу США в середу опублікували показання тимчасового повіреного у справах США в Україні Білла Тейлора, дані в рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«Свідоцтва посла Тейлора… демонструють, що президент Трамп не видавав військову допомогу Україні і обумовив її видачу, а також вкрай важливу зустріч у Білому домі тим, що президент України повинен публічно оголосити про розслідування… за Байденам і виборів 2016 року», — йдеться в заяві комітетів з нагляду, закордонних справ і розвідці.

Бесіда з Тейлором зайняла 10 годин, вона пройшла за закритими дверима, відзначає агентство Associated Press.

У свідченнях, уривки з яких наводять американські ЗМІ, Тейлор говорить, що у нього було чітке розуміння про те, що військова допомога Україні надавалася в обмін на проведення українською владою розслідувань стосовно сім’ї ймовірного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена.

«У мене було чітке розуміння, що гроші, що надаються як допомога в галузі безпеки, не надійшли б до тих пір, поки президент (України. — Ред.) не пообіцяв провести розслідування», — сказав Тейлор.

Нагадаємо, 4 листопада комітети опублікували перші стенограми, пов’язані з процедурою імпічменту. Так, були опубліковані свідчення колишнього радника держдепартаменту США Майкла Маккінлі, який пішов у відставку в жовтні, і колишнього посла США в Україні Марі Йованович. Бесіди з чиновниками проходили за закритими дверима.