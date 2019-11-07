Скам’янілості мавпи повідали про еволюцію двоногою ходьби

Знахідки вказують на те, що даний представник найдавнішого мавпячого роду – а мова йде про самце – був піонером бипедализма: так по-науковому називають пересування на двох кінцівках.

Викопні останки самця-примату, який мешкав на Півдні Німеччини близько 11,6 мільйонів років тому, істотно змінюють розуміння еволюції фундаментальної людської здатності – двоногого прямоходіння.

Самий повний частковий скелет представника вимерлого виду Danuvius guggenmosi включає 21 скам’янілість, за яким палеонтологи з Тюбінгенського університету (Німеччина) зробили висновки про розвиток двоногою ходьби. Результати роботи опубліковані в журналі Nature.

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Повністю збереглися кістки кінцівок, у тому числі пальців, а також хребців дозволили дослідникам відновити спосіб переміщення самця в навколишньому середовищі.

Також були вивчені функціонально важливі суглоби, включаючи лікоть, плече, стегно, коліно і гомілку.

Данувій, як його назвали палеонтологи, об’єднав ознаки людини (прямі нижні кінцівки, характерні для двоногих) і мавпи (довгі руки, які витягуються, щоб хапатися за гілки дерев). Це вказує на те, що самець міг ходити у вертикальному положенні на двох ногах, а також використовувати всі чотири кінцівки для пересування по деревах.

Таким чином знахідка продемонструвала найстаріший з відомих науці прикладів вертикальної ходьби приматів.

Про що ще розповіли останки?

Це відкриття припускає, що бипедализм виник у спільного предка людей і мавп, який мешкав в Європі, а не в Африці – континенті, на якому Homo Sapiens з’явився приблизно 300 000 років тому.

Досі найдавніше скам’яніле свідоцтво двуногости було датовано 6-ма мільйонами років тому. Це властивість демонстрували викопні останки з Кенії, які належали вимерлому прародичу людини Orrorin tugenensis.

Скам’янілості Данувия вказують на те, що пряма ходьба виникла на деревах, а не на землі.

Яким був цей Данувій?

Як вважають німецькі вчені, наш останній предок, спільний з великими мавпами, не схожий ні на шимпанзе, ні на яку-небудь іншу з відомих мавп. Можливо, він виглядав як Данувій.

Данувій був менше сучасних мавп. Хоча самці близькі за розміром до самців шимпанзе і бонобо. Зростання Данувия досягав 1 метра. Його передбачуваний вага – 30 кг

Самець мешкав у тодішньому жаркому кліматі на рівнинній місцевості, вкритій лісами і пронизаної звивистими річками. Він ходив на двох ногах, використовуючи довгі руки для підтримки і рівноваги, а не для підтягування тіла, як це роблять інші мавпи.

За матеріалами Reuters

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