Скам’янілості мавпи повідали про еволюцію двоногою ходьби

Знахідки вказують на те, що даний представник найдавнішого мавпячого роду – а мова йде про самце – був піонером бипедализма: так по-науковому називають пересування на двох кінцівках.
Викопні останки самця-примату, який мешкав на Півдні Німеччини близько 11,6 мільйонів років тому, істотно змінюють розуміння еволюції фундаментальної людської здатності – двоногого прямоходіння.
Самий повний частковий скелет представника вимерлого виду Danuvius guggenmosi включає 21 скам’янілість, за яким палеонтологи з Тюбінгенського університету (Німеччина) зробили висновки про розвиток двоногою ходьби. Результати роботи опубліковані в журналі Nature.
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Повністю збереглися кістки кінцівок, у тому числі пальців, а також хребців дозволили дослідникам відновити спосіб переміщення самця в навколишньому середовищі.
Також були вивчені функціонально важливі суглоби, включаючи лікоть, плече, стегно, коліно і гомілку.
Данувій, як його назвали палеонтологи, об’єднав ознаки людини (прямі нижні кінцівки, характерні для двоногих) і мавпи (довгі руки, які витягуються, щоб хапатися за гілки дерев). Це вказує на те, що самець міг ходити у вертикальному положенні на двох ногах, а також використовувати всі чотири кінцівки для пересування по деревах.
Таким чином знахідка продемонструвала найстаріший з відомих науці прикладів вертикальної ходьби приматів.
Про що ще розповіли останки?
Це відкриття припускає, що бипедализм виник у спільного предка людей і мавп, який мешкав в Європі, а не в Африці – континенті, на якому Homo Sapiens з’явився приблизно 300 000 років тому.
Досі найдавніше скам’яніле свідоцтво двуногости було датовано 6-ма мільйонами років тому. Це властивість демонстрували викопні останки з Кенії, які належали вимерлому прародичу людини Orrorin tugenensis.
Скам’янілості Данувия вказують на те, що пряма ходьба виникла на деревах, а не на землі.
Яким був цей Данувій?
Як вважають німецькі вчені, наш останній предок, спільний з великими мавпами, не схожий ні на шимпанзе, ні на яку-небудь іншу з відомих мавп. Можливо, він виглядав як Данувій.
Данувій був менше сучасних мавп. Хоча самці близькі за розміром до самців шимпанзе і бонобо. Зростання Данувия досягав 1 метра. Його передбачуваний вага – 30 кг
Самець мешкав у тодішньому жаркому кліматі на рівнинній місцевості, вкритій лісами і пронизаної звивистими річками. Він ходив на двох ногах, використовуючи довгі руки для підтримки і рівноваги, а не для підтягування тіла, як це роблять інші мавпи.
За матеріалами Reuters
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