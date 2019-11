Вчені розгадали таємницю загадкового доколумбового поселення у Флориді

Поселення, яке датували 900-1200 рр. н. е. було випадково виявлено в 2010 році дослідниками з Університету Флориди, які вивчали наслідки аварії на нафтовій платформі Deepwater Horizon.

Село розташована на острові Ролі (Raleigh Island) — безлюдному ділянці північного узбережжя Флориди. Вчені виявили в цьому районі свідчення людської діяльності — кілька кільцевих будівель. Досі про об’єкт не було ніяких даних, однак нове дослідження, опубліковане в журналі «Proceedings of the National Academy of Sciences», виявило справжні масштаби поселення і пролило світло на його природу.

Дослідники на чолі з антропологом Террі Барбуром з Університету Флориди з’ясували, що поселення було великим виробником намиста з черепашок.

У період розквіту поселення ці буси найбільш високо цінувалися на південно-сході Америки з-за їх ролі в ритуалах. У Північній Америці існує лише кілька прибережних поселень, де були виявлені свідоцтва масового виробництва таких виробів.

Архітектура поселення

Щоб уточнити архітектурні особливості поселення, вчені використовували технологію, відому як LiDAR (Light Detection and Ranging). Вона дозволила дослідникам «бачити крізь» густу рослинність, що покриває острів. Інструменти, встановлені на дрон, посилають на землю імпульси лазерного світла частотою сотні тисяч разів в секунду. Таким чином створюються докладні 3D-карти, які відображають топографію землі та будь-які давні штучні об’єкти, недоступні неозброєному оку.

Дослідження, проведені командою з використанням цієї технології, виявили комплекс з 37 житлових приміщень, які оточені грядами устричних раковин висотою до 4 метрів. За словами вчених, вся життя поселення крутилася навколо створення бус: сліди виробництва були виявлені в кожному з житлових приміщень.

«За формою, масштабом і призначенням поселення на острові Ролі не має аналогів на південно-сході США», — йдеться в заяві дослідників.

За матеріалами Newsweek

