Повінь – зміна системи

Menu
Close

Неоголошені військові навчання налякали жителів Кургану, чиї будинки стрясалися від вибухів

07.11.2019

Необъявленные военные учения напугали жителей Кургана, чьи дома сотрясались от взрывов

“Я мало не оглух”: неоголошені військові навчання налякали жителів Кургану, чиї будинки стрясалися від вибухів

 

Напередодні ввечері жителі Кургану скаржилися в міських пабликах в соцмережі “ВКонтакте” на підземні поштовхи і звуки вибухів. “Що за вибухи були в Рябково? Я мало не оглух”, – написав один з городян у групі “Інцидент Курган”. “Що за вибухи в Північному дві години тому? Прямо виразно чути хлопки”, – додав в тому ж співтоваристві користувач під ніком “Стефан Пілл”.

“Кілька хвилин тому, у нас будинок навіть затіпало!!!”. “Що за підземні поштовхи в селищі Рябково, вже не перший день. Кому що відомо, напишіть будь ласка”, – писали городяни в соцмережах, повідомляючи, що інцидент стався о 19:15.

Офіційні влади з яким-небудь заявою з цього приводу не виступали. Однак, як повідомляє ТАСС з посиланням на дані Центрального військового округу (ЦВО), напередодні винищувачі-бомбардувальники Су-34 і фронтові бомбардувальники Су-24 завдали бомбових ударів по наземним цілям на авіаційному полігоні в Курганській області. “Екіпажі двох типів літаків відпрацювали питання подолання системи протиповітряної оборони, застосувавши комплекси радіоелектронної протидії, а потім завдали бомбових ударів по цілям, що імітує військову техніку і інженерні зміцнення умовного противника”, – йдеться в повідомленні ЦВО.

 

Відзначається, що Су-34, Су-24 застосували по мішенях близько 100 авіабомб, провели противоракетное маневрування і польоти на гранично малих висотах. Всього в ході навчально-тренувальних польотів були задіяні близько 20 літаків, а також понад 100 представників льотного та інженерно-технічного складу.

Подібний інцидент стався у липні минулого року в селі Паник Ширакського області: військовослужбовці 102-ї російської військової бази без будь-якого попередження провели навчання на території вірменського села, що викликало у місцевих жителів думки про початок повноцінних бойових дій. Після того, як глава сільського поселення Вардан Макеян заявив про подію в поліцію і Службу національної безпеки Вірменії, представники командування російської бази принесли вибачення за інцидент, назвавши подію результатом помилки і пообіцявши провести службове розслідування.

Читайте також:   Варшава знову піднімає питання про репарації

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *