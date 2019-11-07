“Я мало не оглух”: неоголошені військові навчання налякали жителів Кургану, чиї будинки стрясалися від вибухів

Напередодні ввечері жителі Кургану скаржилися в міських пабликах в соцмережі “ВКонтакте” на підземні поштовхи і звуки вибухів. “Що за вибухи були в Рябково? Я мало не оглух”, – написав один з городян у групі “Інцидент Курган”. “Що за вибухи в Північному дві години тому? Прямо виразно чути хлопки”, – додав в тому ж співтоваристві користувач під ніком “Стефан Пілл”.

“Кілька хвилин тому, у нас будинок навіть затіпало!!!”. “Що за підземні поштовхи в селищі Рябково, вже не перший день. Кому що відомо, напишіть будь ласка”, – писали городяни в соцмережах, повідомляючи, що інцидент стався о 19:15.

Офіційні влади з яким-небудь заявою з цього приводу не виступали. Однак, як повідомляє ТАСС з посиланням на дані Центрального військового округу (ЦВО), напередодні винищувачі-бомбардувальники Су-34 і фронтові бомбардувальники Су-24 завдали бомбових ударів по наземним цілям на авіаційному полігоні в Курганській області. “Екіпажі двох типів літаків відпрацювали питання подолання системи протиповітряної оборони, застосувавши комплекси радіоелектронної протидії, а потім завдали бомбових ударів по цілям, що імітує військову техніку і інженерні зміцнення умовного противника”, – йдеться в повідомленні ЦВО.

Відзначається, що Су-34, Су-24 застосували по мішенях близько 100 авіабомб, провели противоракетное маневрування і польоти на гранично малих висотах. Всього в ході навчально-тренувальних польотів були задіяні близько 20 літаків, а також понад 100 представників льотного та інженерно-технічного складу.

Подібний інцидент стався у липні минулого року в селі Паник Ширакського області: військовослужбовці 102-ї російської військової бази без будь-якого попередження провели навчання на території вірменського села, що викликало у місцевих жителів думки про початок повноцінних бойових дій. Після того, як глава сільського поселення Вардан Макеян заявив про подію в поліцію і Службу національної безпеки Вірменії, представники командування російської бази принесли вибачення за інцидент, назвавши подію результатом помилки і пообіцявши провести службове розслідування.