У Полтавській облраді «Батьківщина», «Свобода» і БПП продали Держава і земляків

Депутати Полтавської облради останнім часом на кожній сесії ганебно демонструють такий собі містечковий сепаратизм. Порушуючи всі політичні правила, гасла і принципи, вони, схоже, «кинули» власне всеукраїнське керівництво за 30 срібників від російського олігарха. За що і за скільки продалися і зганьбилися обласні депутати?

Поки керівники політсил на загальноукраїнському рівні закликають боротися за права пересічних українців, регіональні представники мають «свою правду».

Вони з легкістю порушують усі головні принципи власних політичних сил, які, до речі, і привели їх до влади. Тому що своя сорочка ближче до тіла, тим більше, що за газові родовища завжди платили доброю монетою?

Невже правда, що кожен з депутатів фракцій за «правильне» голосування по наданню дозволів на користування родовищами компаніям Павла Фукса поклав у кишеню від 3 до 5000 доларів США?

За що голосували, а вірніше, за що продалися і зганьбилися обласні депутати?

На другому засіданні 27 сесії Полтавської обласної ради, яка пройшла 24 жовтня, всупереч закону і Регламенту самого ради, депутати віддали 6 родовищ газу і конденсату на Полтавщині.

Тричі на сесії виносили це питання, “але дотиснути” депутатів облради змогли тільки після перерви. Напевно, вирішувалася точна вартість кожного голосу. Ціна питання була зависока, тому що керівництво облради дуже нервничало і просило протягнути ці голосування все за один раз. Голова облради Олександр Біленький вміло диригував всім процесом, навіть не дозволяв депутатам виходити з залу і зміг заручитися підтримкою «Блоку Петра Порошенко», «Батьківщини», а також «Свободи».

Що цікаво: кожен раз, коли питання про газові родовища виносилося на розгляд сесії, це супроводжується грубим порушенням регламенту.У толерантного та витриманого, на перший погляд, голови Полтавської обласної ради, відразу ж з’являється і командний голос, і сталеві ноти. А виносили це питання, в «ручному» управлінні голови облради, до порядку денного аж трьох сесій!

Що ж отримали компанії, пов’язані з російським олігархом Павлом Фуксом, який викупив токсичні активи команди Януковича у часи після Революції гідності?

ТОВ «Гео вертикаль» — ділянки на Давыдовско-Лелюховской площі на території Новосанжарського та Кобеляцького районів;

ТОВ «Надра Вест Груп» — на Флеровского-Ювілейній площі на території Котелевського, Полтавського, Чутівського, Диканського та Зіньківського районів;

ТОВ «Юнолит Ойл» — на Флеровского-Ювілейній площі на території Котелевського, Полтавського, Чутівського, Диканського та Зіньковський;

ТОВ «Гео коннект» — на Ново-Диканської площі на території Новосанжарського, Решетилівського та Полтавського районів;

ТОВ «Профі нафт» — на Руновщинській площі на території Полтавського та Чутівського районів;

ТОВ «Транс Сет Гео» — на Ольльшанской площі на території Полтавського та Новосанжарського районів.

За ці родовища дочірні компанії ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» погодилися укласти соціальні угоди з місцевою владою і заплатити 14 млн грн. Тобто за 2,3 млн за кожне родовище, а це менше 100 000 доларів. Довірливим селянам платитимуть менше, ніж вартість середнього позашляховика, який припаркований біля обласної ради.

За інформацією екс-нардепа Сергія Капліна, оприлюдненій днями, загальна ціна питання за це голосування взагалі вражає. Торги стартували від мізерних 500 доларів в залі і до 70 тис. доларів на фракцію.

Наприклад, кілька років тому ДП «Укргазвидобування» готувало соціальну угоду за родовища і готова була заплатити області 250 млн грн. І це не була непосильна цифра для державного підприємства. А тут приватній структурі з офшорними власниками віддали 6 перспективних родовищ за ціною кількох квартир.

Це вже не ганьба, а зрада національних інтересів.

Павла Фукса можна привітати за операцію з купівлі ліквідних активів, сумувати про продажність місцевих депутатів та керівництва області і заплакати гіркими сльозами за тими мешканцями, які живуть у майбутніх промислів.

Тому землякам слід триматися, тому що доріг у них більше не буде (їх розіб’є важка техніка, що обслуговує бурові вишки — А), води, ймовірно, теж (в місцях масштабного буріння газових і нафтових свердловин на Полтавщині зникає вода в природних водоймах — річках і озерах, а також у колодязях — А), а повітря буде містити промислове забруднення? Сільська громада отримає за все це 2 млн грн, за які навіть кілометра дороги не відремонтувати.

Успіх? Навряд чи.

Як кажуть, у кожного спектаклю є ляльковод.

Схоже, за безпрецедентним “зливом” національного багатства стоять голова Полтавської обласної ради (Олександр Біленький — А), і, мабуть, охоче допомагали йому керівник “нафтової” комісії облради Сергій Мамоян (рідний брат якого, в минулому слідчий ГПУ, у нинішній Верховній Раді представляє ОПЗЖ Віктора Медведчука — А) та перший заступник голови облради Євген Холод (продажна “Батьківщина” — А). Пприслуживали однодумцям депутати Володимир Барчук, Ігор Горжий, Руслан Рогів.

Невже не соромно за таке депутатство і за таке керівництво?

Про те, що втратила Полтавська громада від такої «верхівки» зайве говорити. Додасть авторитету цей факт, наприклад, «Батьківщині», яку представляє у Полтавській обласній раді Євген Холод? Ні! Лідерам як «Батьківщини», так і «Свободи» та інших демократичних партій слід якомога швидше зробити висновки про діяльність своїх представників у Полтавській обласній раді, тому що з такими «талантами» вони не тільки Полтавщину, але і свої політичні сили, і саму Україну продадуть, аби покупець знайшовся.

І наостанок трохи інформації.

Компанії, переповьязани з дочірнім компаніям ТОВ «Іст Юроуп Петролеум». Раніше ця компанія називалася «Голден Деррік» і належала екс-міністру енергетики Едуарда Ставицького, який після подій на Майдані втік з країни і перебував у розшуку по лінії Інтерполу.

Власниками «Іст Юроуп Петролеум» у Держреєстрі вказані Hartlog Limited і НАК «Надра України». Остання володіє 33%. Решта 67% — належить офшору Hartlog Limited з орбіти власника MosCityGroup, великого російсько-українського бізнесмена Павла Фукса. Останній тепер володіє долею Едуарда Ставицького. Павло Фукс також відомий скупкою (точніше, переоформленням на нього при сприянні проросійських чиновників в української влади — А) токсичних активів оточення Віктора Януковича.

На фото вгорі: голова Полтавської облради Олександр Біленький 15 років пропрацював “в обоймі” відомого україножера, ймовірного агента російських спецслужб Віталія Журавського. Безкарна антидержавна, корупційна діяльність Олександра Біленького — результат деградації Служби безпеки України. Нещодавно знятий з посади керівник УСБУ в Полтавській області перебував з А. Биленьким у приятельських стосунках

Лазор Леснин, опубліковано у виданні Кременчуцька газета