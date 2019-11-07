На роботу за кордон: як Україна йде до демографічної катастрофи — дані ринку праці

Україна безповоротно вже втратила понад 660 тис. чоловік. І це тільки початок? Східноєвропейські студії Варшавського університету в травні поточного року провели дослідження серед українців, які працюють у Польщі.

Нещодавно польське міністерство у справах сім’ї опублікувало дані, що кількість дозволів на роботу терміном від одного року, виданих для українців, збільшується швидше, ніж кількість заяв, зроблених роботодавцями. У першому випадку після першої половини року зростання склало близько 42%, у другому — менше 12% — розповідає виданню «Главком» Євген Кириченко, власник міжнародного агентства з працевлаштування (Польща).

Це говорить про те, що все більше українців, які приїжджають до Польщі, хочуть залишитися там, а економічна імміграція в Польщу поступово змінює свій характер з тимчасової і сезонної на безповоротну.

Польські економісти також переконані в цій тенденції. Це вплине на істотне скорочення різниці в оплаті праці, яку отримують українські та польські працівники, поліпшить умови перебування і праці українців, а також істотно змінить професії та спеціальності, за якими поляки і українці будуть працювати у Польщі.

Що приваблює, а що не влаштовує українців

Східноєвропейські студії Варшавського університету в травні поточного року провели дослідження серед українців, які працюють у Польщі, яке дає розуміння їх структури, мотивації, цілей і професійного складу.

Ось кілька цифр, які демонструють узагальнений «портрет» українського трудового мігранта:

Найбільш велику групу працівників з України складають люди віком від 26 до 35 років, а також чоловіки (60%).

Кожен третій громадянин України, працює у Польщі, приїжджає з її заходу.

Найбільш велику групу працівників з України складають люди з вищою освітою. Група людей з фаховою освітою зайняла друге місце (29,4%).

Робітники з України дуже активно вивчають польську мову — всього за рік кількість тих, хто не говорить польською, істотно скоротилася. Головні мотиви — велика зарплата і можливість асимілюватися.

З причин, які можуть спонукати залишити роботу в Польщі, називають: погане ставлення роботодавця (52,3%) і сімейні обставини.

Професійна спеціалізація українців: робота в промисловому виробництві (40,2%), на транспорті (15,7%). Далі — будівництво (14,9%), сільське господарство (7,9%), готельний бізнес (7,2%), послуги (5%). Більше 3% працює в офіційному секторі, медіа, освіті, медицині, ІТ.

Однак тут слід згадати для порівняння цифри 2011 року, коли за офіційною статистикою близько українців 50% працювало в сільському господарстві, і лише 6% були зайняті в промисловості. У 2018 році співвідношення майже повністю змінилося, що говорить про трансформації в економіці Польщі і, як наслідок, зміну потреб бізнесу в тій чи іншій кваліфікації працівників.

Варшава приваблює

Більш свіже соціологічне дослідження, проведене вже у вересні поточного року, демонструє, що суттєво збільшився відсоток українців, які планують залишитися в Польщі назавжди. Таких майже три чверті. І причина не тільки у високій зарплаті, але і в стабільній соціальній, економічній і ситуації з безпекою в польському суспільстві. До цього спонукає і можливість отримувати українськими громадянами пенсії в разі їх легальної роботи на території Польщі (така можливість з’явилася з 2014 року). До цього мотивують і позитивна динаміка за умовами праці для українців. Якщо ще в минулому 2018 році найбільшу групу респондентів (понад 40%) становили претенденти на мінімальну погодинну ставку, то в поточному 2019 році лише 6% погоджуються працювати за таку винагороду.

А ось офіційні дані Національного банку Польщі навіть демонструють яскраву тенденцію до зростання зайнятості українців на керівних посадах.

Влада Польщі досить оперативно вчаться реагувати на потреби економіки. Один з яскравих прикладів — ситуація з дефіцитом медиків в країні, враховуючи те, що польські фахівці їдуть в країни Скандинавії і Великобританії. На даний момент серед 2 млн українських трудових мігрантів у Польщі є чимало спеціалістів з вищою медичною освітою. Але оскільки процес підтвердження диплома тривалий і дорогий, українські лікарі працюють на посадах фельдшерів або взагалі не за фахом. Тепер у Польщі задумалися над тим, щоб полегшити процедуру нострифікації документів про освіту. Тому Моз Польщі вже розробив проект закону про те, щоб до лікарськими спеціальностями допускати фахівців без попередньої нострифікації диплома. Проект все ще обговорюється, на нинішньому етапі в документі зафіксовано, що дозвіл будуть видавати на п’ять років, причому працевлаштування буде дозволено не на всі медустанови, а в конкретну лікарню, де найбільше не вистачає лікарів.

Від дефіциту робочих рук до катастрофи

Все частіше в Польщі можна чути порівняння ситуації з українськими працівниками з ситуацією трудової міграції поляків у Великобританію. Саме в цій країні польські заробітчани найбільше асимілювалися і залишилися. Мова йде про понад 830 тис. чоловік. Це великий виклик для польської влади, яка зараз намагається мотивувати поляків повернутися з Британії. У свою чергу, українці поки демонструють стійку тенденцію до безповоротної міграції до Польщі. Цьому сприяють більш прості умови культурної, соціальної та мовної адаптації, ніж, наприклад, у Німеччині чи США, переваг додають улучшающиееся умови праці, зростання зарплат, лояльні умови кредитів на придбання житла, чіткі умови ведення бізнесу і т. д.

І для польської економіки, і для демографії — це добре, оскільки дає більше можливостей регулювання міграції владою; менше ризиків, що українці поїдуть в більш багаті країни, ніж Польща. Але для України це все більше ризикує перетворитися з проблеми нестачі трудових ресурсів в демографічну катастрофу. А як видно з польського досвіду, ні економічне зростання польської економіки, ні страх наслідків британського Brexit не в змозі повернути асимільованих поляків з Британії.

Звідки Україна буде залучати демографічний ресурс, навіть якщо так станеться, що її економіка почне зростати. Не варто української влади вже нарешті схаменутися і не згадувати проблему міграції тільки в контексті того, скільки мільярдів доларів працівники перерахували в Україну?! Адже згідно з офіційною польською статистикою, Україна тільки у Польщі вже остаточно втратила 660 тис. осіб, які ніколи не повернуться на батьківщину.

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Поїдуть українські працівники в Німеччину навесні 2020 року?

Для багатьох українців Німеччина завжди була привабливим місцем для навчання і працевлаштування. Студентів приваблює безкоштовну освіту в німецьких університетах, а робітників — найкращі умови працевлаштування і гідна заробітна плата. У той же час ФРН також зацікавлена в отриманні нових працівників, які потенційно могли б бути вихідцями з України. Про це пише Марина Ларіна у виданні Політична критика.

Брак кваліфікованої робочої сили є одним із викликів, що стоять перед постіндустріального суспільства внаслідок демографічних змін. ФРН, яка має одну з найпотужніших економік у світі, не стала винятком. Тема нестачі кваліфікованої робочої сили на внутрішньому ринку праці наповнює німецькі медіа і змушує навіть консервативних політиків переглядати свою элитаристскую міграційну риторику, яка підтримує «відтік мізків» з третіх країн у вигляді значного спрощення міграційних бар’єрів для висококваліфікованих фахівців. І одночасно заперечує доступ для мігрантів, які змушені змінювати країну проживання з-за складних соціально-економічних умов.

Велика кількість українців, особливо після отримання безвізового режиму, працюють на низькооплачуваних роботах у Польщі, Чехії, Угорщині та інших країнах. Значна кількість українських робітників працює і в Росії. Складна соціально-економічна ситуація в Україні змушує їх шукати кращого заробітку за кордоном. Не дивно, що внутрішньополітичне питання задоволення потреб німецької економіки отримав розголос і в українському суспільстві — як потенційному постачальнику робітників для німецького ринку праці. Ще під час розгляду законопроекту про імміграцію кваліфікованих робітників до Німеччини (нім. Fachkräfteeinwanderungsgesetz) українське суспільство з ентузіазмом підхопив новину про те, що Німеччина відкриває свій ринок праці для працівників з країн за межами ЄС. Зрештою, закон вступає в силу 1 березня 2020 року.

Вже зараз обіцянки посередницьких фірм з легкістю працевлаштувати українців в Німеччині і перебільшення польських роботодавців про «відтік українських працівників до західного сусіда спровокували справжню дискусію. Українські заробітчани у Польщі, чисельність яких перевищує мільйон, зайняли там в основному ті робочі місця, на яких катастрофічно не вистачало працівників. Таким чином проблему нестачі робочої сили у Польщі вдалося вирішити, а її економіка продовжила і далі рости. І тепер поляки занепокоєні тим, що через прийняття німецького закону і від’їзді хоча б половини українських робітників вони знову будуть мати дефіцит робочої сили у багатьох галузях. Наскільки виправдані побоювання поляків і наскільки реалістичні очікування українців на роботу в такій привабливій Німеччини — питання відкрите.

Проблема «брак рук»

Відбулися цікаве зрушення: якщо раніше завданням політиків у Німеччині було вирішення проблеми безробіття, то сьогодні це заповнення прогалин у дефіцитних сферах німецького ринку праці. Згідно зі статистичними даними Інституту дослідження ринку праці та професій (ньому. Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung), сьогодні в Німеччині існує понад мільйона вакантних робочих місць. Обслуговуючий медичний персонал, фахівці у сфері будівництва, а також лікарі та інженери — це ті, кого в першу чергу не вистачає на ринку праці. Для України проблема прямо протилежна. Заходи жорсткої економії, продиктовані міжнародними фінансовими установами на кшталт Міжнародного валютного фонду, призводять до скорочення державних установ, спрямованих на соціальне відтворення населення: заклади по догляду за особами похилого віку та з обмеженими можливостями, дитсадків, будинків дитячої творчості, нарешті лікарень. Скорочення необхідного персоналу або виплата мізерної заробітної плати тим, чиї робочі місця ще вціліли, викликає надлишок фахівців і змушує їх шукати альтернативи — і низькооплачувану некваліфіковану роботу за кордоном. Тому новий німецький закон дозволяє таким працівникам легально влаштуватися і працювати за своєю спеціальністю.

Згідно з дослідженням, проведеним Фондом Бертельсманна в 2019 році, щоб покрити нестачу робочої сили, Німеччина потребує 260 тис. нових робочих щорічно до 2060 року. З іншого боку, якщо Німеччина не відкриє внутрішній ринок праці для громадян третіх країн, то вже в наступні десятиліття кількість робочих зменшиться на 16 млн — майже на третину. Згідно з дослідженням, імміграція з інших країн-членів ЄС не буде достатньою. Очікується, що з інших країн ЄС буде приїжджати близько 114 тис. працівників, тому ще 146 тис. повинні прибувати з третіх країн. Сьогодні в Німеччину таких робочих прибуває мало. За статистикою Центрального реєстру обліку іноземців їх налічується всього до 38 тис., а більшість мігрантів працюють на допоміжних роботах, не відповідних їхній кваліфікації. Так, з країн поза ЄС в 2017 році до Німеччини прибуло 60 тис. чоловік, проте лише близько 23 тис. надали підтвердження свого професійного освіти. Тому питання полягає в тому, наскільки новий закон дозволить значній групі працівників з країн за межами ЄС, зайнятих на некваліфікованих роботах, перетворитися на кваліфікованих робітників з визнаним освітою.

Німецьке законодавство

У чому ж суть нового закону, який підняв стільки шуму? Новий Закон про імміграцію кваліфікованої робочої сили регулює цілеспрямовану імміграцію для участі в німецькому ринку праці, який відтепер стає відкритим не тільки для висококваліфікованих робітників, але і для осіб з фаховою освітою, визнаним у ФРН. Відрізняється від попереднього законодавства, що з прийняттям цього закону скасовується положення про обмеження можливостей імміграції «дефіцитними спеціальностями». Тепер для трудової міграції в Німеччину визначальними є два фактори — економічні потреби та кваліфікація. Насамперед робітник повинен мати конкретну пропозицію зайняти певне робоче місце, а його кваліфікація повинна бути визнана в Німеччині.

На сайті Федерального уряду зазначено, що новий закон створює умови для імміграції кваліфікованих робітників з третіх країн. У той же час така імміграція, за визначенням уряду, повинна бути орієнтованою на майбутнє і відповідати попиту». Так, Велика коаліція (ньому. GroKo — Große Koalition) консервативної Християнсько-демократичної партії і Соціал-демократичної партії підкреслює два чи не революційність закону. Спробуємо розібратися, який же новизною він може похвалитися.

По-перше, закон конкретно визначає, хто підпадає під категорію «кваліфікованої робочої сили». Так, кваліфікованим робітникам закон визнає громадянина третьої країни, який володіє (1) кваліфікованим професійним освітою, придбаних у Німеччині, або іноземної професійною кваліфікацією, яка є рівнозначною німецької; (2) німецьким, визнаним або іншим іноземним дипломом про вищу освіту, рівнозначним німецькому. Процедура визнання складна і забюрократизована. Залежно від профессии1 вона проходить або на федеральному рівні, або на рівні земель. Центрального органу, відповідального за цю процедуру, немає. Це можуть бути і міністерства, і земельні палати та інші відповідальні органи федеральних землях. Визначення закону дає очевидний відповідь на питання, чи зможуть працевлаштуватися некваліфіковані або низькокваліфіковані робітники.

По-друге, він скасовує перевірку пріоритету громадян ЄС, якщо кваліфікацію робочого визнають і він отримує робочий договір. Принцип перевірки пріоритету полягає у закритті доступу негромадянам ЄС до німецького ринку праці. Для того, щоб німецьке підприємство могло взяти на роботу вихідця з третьої країни, Федеральна служба працевлаштування ФРН у кожному випадку буде перевіряти, чи є на це робоче місце необхідний кандидат з Німеччини або інших країн ЄС. З набранням чинності Закону про імміграцію кваліфікованої робочої сили це положення втрачає силу, проте закон передбачає, що воно може бути відновлено, якщо ситуація на ринку праці погіршиться, скажімо, у певній галузі або конкретному регіоні.

По-третє, закон дозволяє кваліфікованим робітникам з професійним освітою прибути до Німеччини з метою пошуку роботи. Для цього необхідні знання німецької мови на рівні В2 та наявність засобів до існування. Закон також передбачає спрощення та прискорення процедури розгляду та надання виду на проживання для іноземців в разі підтвердження перевіреної іноземного диплома. Варто відзначити, що перед в’їздом іноземець повинен надати свій диплом (або інший еквівалентний документ, що підтверджує набуття певної кваліфікації) для перевірки рівнозначність. Винятки з цього правила поширюються на ІТ-фахівців, що мають мінімум три роки практичного досвіду і заробітну плату в розмірі не менше 4020 євро в місяць, і Федеральну службу працевлаштування, яка самостійно перевіряє рівень знань кандидата і визначає заходи для визнання його кваліфікації.

За новим законом, особи з професійним освітою мають право отримати посвідку на проживання з метою пошуку роботи. При пошуку роботи можлива пробна зайнятість в 10 годин в тиждень. Таким чином можна, наприклад, проходити практику у потенційного роботодавця. Як вже було згадано, визнання іноземної професійної кваліфікації і знання німецької мови необхідні для доступу до німецького ринку праці та отримання візи. Однак і тут закон провокує питання: наскільки сувора вимога про знання мови на рівні В2 відповідає реальним німецьким потребам?

Що це означає для українських робітників?

Новий закон містить певні нововведення, однак насправді не відповідає очікуванням ні іноземних працівників, готових працювати в Німеччині, ні місцевих роботодавців, яким катастрофічно не вистачає нових кадрів. Хоча закон і дозволяє простіше працевлаштовувати негромадян ЄС, він не скасовує основні бюрократичні перепони. Процедура визнання кваліфікації залишається складною через заплутаної системи визначення органів, відповідальних за визнання кваліфікації, мовний бар’єр і фінансовий тягар. Так, навіть на сайті з усією інформацією щодо визнання іноземних кваліфікацій зазначено, що більшість відповідального персоналу в землях говорить тільки німецькою мовою. Знання німецької мови на рівні B2, на відміну від досить близьких польського і чеського, для багатьох українських працівників також може стати непосильним завданням. Німецька бюрократія вимагає надання довідок і перекладів, завірених нотаріусами, посольствами або апостилями, в установи, які здійснюють перевірку на визнання. Це буде коштувати чимало часу і витрачених на різні послуги грошей. Залежно від професії і відповідальних органів процедура визнання кваліфікації коштує від 100 до 600 євро. Таким чином, закон залишає дійсним те положення, яке якраз і є основним бар’єром для імміграції кваліфікованих робітників. Безперечно, незначна частина українців зможе використовувати ці нововведення в свою користь, однак про «масовому потоці» мови бути не може. Цей Закон, здається, має занадто високі очікування, тому що хоче отримати українського сантехніка, який одночасно добре говорить по-німецьки і може документально підтвердити свою кваліфікацію.

Незважаючи на потребу в робочій силі, що діє німецький уряд приймає такі «прогресивні» закони, які наскрізь пронизує риторика економічного зростання, і воліє депортації шукачів притулку в таких «безпечних країнах походження», як Афганістан. Закон варто критикувати не тільки за його незначні зміни і закріплення попередніх вагомих бар’єрів для робітників, але і за відсутність аспекту прав людини і гуманітарної складової. Його дух і літера — захист економічних інтересів.

Використані матеріали видань «Главком» і «Політична критика«