ТОП-50 найбільш бажаних туристичних напрямків у світі

Британське видання Daily Mail склало список топ-50 місць, які бажають потрапити туристи. Опитування проводили серед дорослих мешканців Британії. Найпопулярніше бажання – побачити Північне сяйво.

Топ-5:

Побачити Північне сяйво

Подорожувати на «Східному експресі»

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Проїхати по трасі №66

Погуляти біля Великої китайської стіни

Поїхати на сафарі в Африку

Повний список можна почитати тут.

Також опитування показало, що найкраща тривалість подорожі – одинадцять днів, та 77 % відсотків британців повертаються в місця, в яких вони вже були.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», ще один авторитетний рейтинг привабливих для туристів місць становить сервіс оренди житла Airbnb. Опублікований Airbnb ТОП туристичних напрямків—2020 здивував несподіваними напрямками.

За матеріалами 34travel.me

Читайте також:

Названі найкращі туристичні напрямки 2018 року

10 туристичних напрямків, несподівано набрали популярність в цьому році

Lonely Planet рекомендує: кращі туристичні напрямки Азії в 2017 році