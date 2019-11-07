Поліція Києва оперативно затримала втікача-росіянина, який утік з-під конвою на екстрадицію

У четвер, 7 листопада, співробітники поліції в Київській області швидко затримали росіянина, який був оголошений у розшук в Росії і затриманий в аеропорту “Бориспіль”, але втік під час конвоювання.

Про це “Країні” повідомили джерела з силових структур.

За офіційними даними, раніше йому вдалося втекти з під варти під час конвоювання в МВС.

Після цього був оперативно оголошений план “Сирена” і він був затриманий на території Київської області.