Луганщина може поринути в пітьму: на ТЕС в Щастя другий блок так і не запустили

Кабінет міністрів повинен прийнято термінове рішення по спеціальній ціні на газ для Луганської ТЕС. Про це в Фейсбук заявив колишній голова облдержадміністрації Віталій Комарницький.

За його словами, в Луганській ТЕС потрібно включити другий енергоблок — в запасі залишився тиждень.

«Потрібно або розпорядження Кабміну за спеціальною ціною на газ, або ефективне рішення Мінської групи в питанні постачання вугілля. Якщо протягом семи днів не буде прийнято відповідне рішення, це призведе в кращому разі, до віялових відключень», — попереджає Комарницький.

При цьому колишній глава області підкреслив, що ним були відпрацьовані всі необхідні дії на рівні області — далі рішення за Кабміном.

Після заборони Росії на постачання вугілля Луганська ТЕС перейшла на газ.