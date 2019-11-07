У столиці біля гуртожитку сталася масова бійка (відео)

У Києві біля скандального гуртожитку на вулиці Польовій, 19/8, навколо якого багато років не вщухають майнові суперечки, сталися сутичкимешканців будинку з представниками виконавчої служби та людьми спортивної статури. Про це повідомляє паблік Київ Оперативний.

“На вулиці Польова, 19/8 сталися сутички біля скандального гуртожитку. За словами жителів, у гуртожиток увірвалися представники виконавчої служби з “тітушками”, які побили людей і змусили їх вийти з будинку, де залишилися діти і домашні тварини”, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Kyiv LIVE

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Сергій Гришин, мешканців гуртожитку сьогодні приїхали виселяти