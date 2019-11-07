На Сумщині суддя погорів на хабарі

У Сумській області викрито суддю Зарічного районного суду м Суми на висловленні прохання та отриманні 2 тис. доларів хабара. Про це повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

“Під процесуальним керівництвом прокурорів САП детективами НАБУ викрито суддю Зарічного районного суду м. Суми на висловленні прохання та отриманні 2 тис. доларів неправомірної вигоди”, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за вказані кошти служитель Феміди обіцяв прийняти на користь громадянина судове рішення у двох справах про адміністративні правопорушення.

“Під час обшуків, які було проведено 7 листопада 2019 року на підставі ухвал слідчого судді Вищого антикорупційного суду, правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти, що були отримані суддею у якості неправомірної вигоди”, – зазначається в повідомленні.

Наразі вирішуються питання про повідомлення судді про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою – ред.), а також тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.