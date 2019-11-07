На Київщині затримали росіянина, який втік з-під варти

Поліція Київської області затримала росіянина, який втік з-під вартипід час доставки його в ізолятор тимчасового утримання. Утікача затримали в околицях Василькова. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в регіоні.

“Правоохоронці максимально блокували територію на всіх можливих напрямках, куди міг своїм ходом попрямувати утікач. Громадськість, яка теж допомагала в пошуках зловмисника, помітила невідомого чоловіка в околицях міста Васильків, який тікав від них. Про це відразу люди повідомили піші наряди поліції”, – йдеться у повідомленні.

Бійці спецпідрозділу тактико-оперативного реагування та бійці полку поліції спеціального призначення швидко наздогнали втікача у полі і затримали.

Чоловіка доставили в ізолятор тимчасово тримання, де він чекатиме рішення суду про обрання запобіжного заходу.

Окрім того, іноземець тепер відповідатиме згідно із законодавством України за втечу з-під варти. Відкрито кримінальне провадження за ст. 393 (Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до п’яти років.