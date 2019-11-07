Меган Маркл з принцом Гаррі вшанували пам’ять полеглих у Першій світовій війні (фото)

Герцоги Сассекські 7 листопада завітали на Поле Пам’яті у Вестмінстерському абатстві, щоб традиційно вшанувати пам’ять військових, які загинули у Першій світовій війні.

На офіційний захід Меган Маркл і принц Гаррі одягнули жалобні образи темних кольорів, віддаючи шану полеглим. Герцогиня Сассекська одягнула темно-синє пальто з брошкою у вигляді маку, що є символом пам’яті жертв Першої світової війни. Її образ доповнив капелюшок з вуаллю, рукавиці та чорні черевики.

Принц Гаррі у свою чергу одягнув парадну військову форму, яку традиційно обирає для таких заходів, адже сам свого часу навчався у Королівській військовій академії в Сандгерсті та має військове звання корнет. Зокрема, принц Гаррі був на службі в Афганістані.



Принц Гаррі та Меган Маркл на пам’ятному заході / Getty Images



Меган Маркл / Getty Images

Меган і Гаррі поклали на поле поминальні хрести та взяли участь в хвилині мовчання.



Принц Гаррі та Меган Маркл на пам’ятному заході / Getty Images





Відомо, що жалобний захід повинна була відвідати мачуха принца Гаррі – герцогиня Корноульська, але за станом здоров’я вона пропустила подію. Варто додати, що минулого року у День пам’яті на одному із заходів у Букінгемському палаці були присутні Єлизавета II, Кейт Міддлтон і Меган Маркл.