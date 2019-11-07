Семенченко пояснив Зеленському щодо «літаків, які не літають» і «танків, яких немає»

Раніше було вкрав, випив, у в’язницю. Зараз вкрав, купив маєток і в Лондон. У проміжку випив.

Президент Зеленський після відвідування заводу імені Малишева дивувався, чому «ми маємо заводи, а танки для ЗСУ не робимо», чому «ми маємо прекрасних конструкторів, але літаки не виробляємо» і «нічого не літає».

Про це пише у Фейсбуці екс-нардеп Семен Семенченко.

Все дуже просто, пане Зеленський.

Тому що у нас є в’язниці, але в них сидять не ті, хто краде вагонами, підприємствами, галузями, а ті, хто вкрав велосипед.

Крім добровольців. Вони сидять без велосипедів.

Раніше було вкрав, випив, у в’язницю. Зараз вкрав, купив маєток і в Лондон. У проміжку випив.

Це в кращому випадку. У гіршому — можна красти 20 років, а тебе мільйони інопланетян будуть носити на руках, називати гетьманом і цілувати в дупу.

Ось такі прості причини у «літаків, які не літають» і «танків, яких немає».