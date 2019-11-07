Пенсія автоматом і довідки в мобільному: Зеленський озвучив «соціальні» плани

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру соціальної політики Юлії Соколовської організувати процес призначення пенсій з допомогою мобільного додатку.

Про це повідомляється на сайті Пезидента України.

Під час зустрічі з Кабінетом Міністрів і керівництвом Верховної Ради в Офісі Президента, Володимир Зеленський зазначив, що Міністерство соціальної політики має організувати процес призначення пенсій українцям, при досягненні ними пенсійного віку, без необхідності звернення громадян в органи соціального захисту.

Крім цього, чиновників зобов’язали забезпечити механізм отримання довідок за допомогою спеціального мобільного додатку. Всі нововведення повинні бути введені до кінця 2019 року.

У свою чергу, Міністерству охорони здоров’я на зустрічі доручили запустити Єдину державну інформаційну систему трансплантації до лютого, а Міністерству освіти і науки до кінця року — створити законодавчу основу для роботи базових і профільних шкіл за новим освітнім стандартам, а також зайнятися питанням установи Національного фонду досліджень.

Міністерство культури, молоді та спорту зобов’язали розробити проект закону щодо інформаційного простору України, а на Міністерство розвитку громад і територій України поклали ліквідацію корупції в сфері держархітектурно-будівельного контролю та містобудування. Всі зазначені завдання мають бути реалізовані до кінця поточного року.