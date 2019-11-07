B Києві невідомі штурмують гуртожиток. Раніше з нього примусово виселяли людей

B Києві невідомі штурмують гуртожиток з людьми на вул. Польова. Про це пишуть користувачі соціальних мереж.

Зазначимо, що ще в середині вересня в ЗМІ з’явилася інформація про те, що колишніх працівників “Київміськбуду-2” змушують виїхати з гуртожитку на вул. Польова. Таких сімей близько 30.

Гуртожиток розрахований на 150 квартир в Солом’янському районі столиці. Частина квартир “Київміськубуд” здавав в оренду – більшість з них вже змусили звільнити. 40 зареєстрованих тут сімей – колишні співробітники будівельної компанії, які потрапили під скорочення.

У серпні жителям наказали звільнити гуртожиток, бо його нібито закриють на реконструкцію. А невдовзі приїхала бурова машина – брати проби грунту. І з нею – титушки, які захищали техніку від протестувальників.

Зараз компанія пропонує людям перебратися в інший гуртожиток на Туполєва. З меншим метражем і без реєстрації тільки з договором на проживання протягом року.

Один за іншим мешканців гуртожитку тим часом викликають в суд – на виселення. Після втручання журналістів та мера їм відновили водопостачання. Проте тепер, очевидно, людей хочуть вигнати з дому силою.