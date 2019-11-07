Борислав Береза: Забути не вийде. «Казус Яременко» повинен чимось закінчитися

Якби подібна історія сталася в будь-якій цивілізованій країні, то викритий політик подав би у відставку.

Депутат Богдан Яременко до приходу в парламент мав досить солідний послужний список. У 2004-2006 роках обіймав посаду начальника протоколу прем’єр-міністра України. У 2006-2008-му був генеральним консулом України в Единбурзі. Потім першим заступником директора Департаменту міжнародної політики адміністрації президента України, а ще трохи пізніше був призначений на посаду генерального консула України в Стамбулі. Непогана кар’єра, перейшла на новий рівень у липні 2019-го, коли під прапором партії «Слуга народу» він став народним депутатом від 215 округу, згодом очоливши парламентський комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. А потім потрапив у скандал, який поставив хрест на його дипломатичній кар’єрі. Пост міністра закордонних справ йому більше не загрожує. Про це пише автор на сайті «НВ».

Богдан Яременко був спійманий журналістами за листуванням з повією прямо під час засідання парламенту. Але замість покаяння або щирого вибачення, він обрав абсолютно іншу стратегію. Спочатку став розповідати, що спеціально хотів підставити журналістів, але забрехався, і незабаром з’ясувалося, що той випадок «внесемейного спілкування» був не єдиним. Потім спробував з трибуни ВР моралізував та погрожувати журналістам кримінальною відповідальністю за те, що вони опублікували його листування. Депутат, мабуть, забув, що листувався з повіями в робочий час, на робочому місці, отримуючи в цей час зарплату з грошей платників податків. Після того, як з’явилися статті в закордонних медіа про те, що голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики наймає повій в парламенті, скандал заграв новими фарбами. Про це написали безліч новинних видань, від ВПС і DW до чеських і сенегальських газет. І тільки тоді, під тиском громадської думки і колег по фракції, Богдан Яременко написав заяву про складання повноважень голови Комітету, але… Поки залишається на тій же посаді.

Якби подібна історія сталася в будь-якій цивілізованій країні, то викритий у замовленнях повій на робочому місці політик подав би у відставку. Таких прикладів чимало. Світ не ідеальний. Але навіть в ньому є неписане правило, згідно з яким, втративши репутацію, ти повинен піти, щоб не забруднити своїх колег; показати, що усвідомив провину і що за проступком слід покарання.

Одним з яскравих подібних прикладів є історія Еліота Спітцера, який у 2008 році був губернатором штату Нью-Йорк, а до цього його генеральним прокурором. Вступаючи на посаду губернатора штату, він вимовив пророчі слова: «Майбутнє Нью-Йорка залежить від нашої кропіткої роботи. Ми не повинні витрачати дорогоцінний час на марні справи, тому що навіть один день може змінити все…».

Один день дійсно перетворив все. Еліот Спітцер, чиї політичні виступи часом нагадували повчальні проповіді, людина, що вважався днім з потенційних претендентів у президенти США від Демократичної партії, погорів на зв’язку з елітною повією. Дізнавшись про цю зв’язку, про неї моментально розтрубили американські ЗМІ. 12 березня 2008 року Спітцер був змушений оголосити про свою відставку, а також принести вибачення виборцям штату і сім’ї за свою поведінку. Ось демонстрація цивілізованої політики. Але в Україні подібні правила хорошого тону, на жаль, не діють. Інакше ми вже бачили б реакцію — виключення з фракції, складання мандата, звільнення з посади. Але нічого не сталося.

Якщо когось дивує такий стан речей, то це лише через те, що часто не доходять руки до того, щоб проаналізувати дії фракції «Слуга народу». Давайте згадаємо. Йдучи на вибори, кожен кандидат від «Слуги» підписав меморандум, згідно з яким, у разі кнопкодавства, він складе мандат. Ми спостерігали вже два таких випадки від депутатів «Слуги народу», але не побачили жодного складення мандату. Потім був скандал з тим, що комітет ВР не проголосувала за рішення проти «прокладок» Антона Яценка та ніби б за таке рішення пропонувалася хабар. Депутати комітету підтверджують, що хабар пропонувалася, але кажуть, що грошей не брали. Виходить якийсь фестиваль альтруїзму, в який важко повірити: хабар не взяли, але комітет проголосував так, як хотіла сторона, яка пропонувала хабара. Хто повірить в альтруїзм нардепів? Особисто я не вірю, особливо після того, як голова фракції Давид Арахамія заявив, що у нього є свідок того, як ці хабарі пропонувалися. Що було далі? Шоу з поліграфом було, але ми не побачили похід Арахамии зі свідками в НАБУ або САП, а от спробу замовчати цю історію спостерігаємо дуже добре. А ще була поява в ефірі російського пропагандистського каналу ще одного «Слуги народу» Євгена Шевченка. Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що Шевченко рекомендували не виступати на російському каналі і пообіцяв, що фракція відреагує. І фракція відреагувала. Мовчанням. Замовчування проблем — стало єдиним методом, який практикує фракція «Слуга народу». І зараз ми спостерігаємо ситуацію, як з Богданом Яременко намагаються використовувати ту ж технологію.

Але з ситуації, в якій опинився Яременко, є тільки один вихід: він повинен повністю визнати свою провину, покаятися і якщо не назавжди «піти в тінь», то так точно покинути парламент. Якщо це станеться, то скандал може вщухнути так само швидко, як і спалахнув… Якщо ж ні, то на кожній міжнародній зустрічі наші зарубіжні партнери будуть дивитися на Яременко і бачити дикість, що панує в політичних традиціях України. Вони будуть дивитися на всю Україну, в тому числі, і крізь «казус Яременко», який для них абсолютно незрозумілий. Залишилося з’ясувати, що віддасть перевагу Володимир Зеленський — очистити ряди своїх депутатів і показати, що він приймає загальні правила цивілізованого світу чи продовжить мовчання. Вибір за ним, адже ні для кого не секрет, що рішення з таких питань приймає саме Зеленський. А часу для того, щоб зберегти обличчя і виглядати пристойно в нас все менше і менше. Його майже немає. Вибір доведеться зробити. І сподіваюся, що він буде зроблений на користь України.

Аргументи «Слуг народу», що раніше теж були скандали, не сприймуться нашими західними партнерами, а також тією частиною суспільства, яка повірила Зеленському, що тепер все буде по-новому. Наявність мерзотників, фріків або корупціонерів в минулих скликаннях ВР не є виправданням для нового 9-го скликання. Адже якщо все залишається по-старому, то який сенс міняти депутатські склади? Можна просто переобирати старих фріків, старих корупціонерів, старих мерзотників. А це точно не те, за що голосували українці. Загалом, найближчим часом ми побачимо, чи готові «Слуги народу» до самоочищення або вони воліють кругову поруку для своїх. А поки ми зафіксуємо — цю та інші історії намагаються замовчати, потопити в інформаційному шумі і прикрити новими скандалами. Не вдасться. «Казус Яременко» повинен чимось закінчитися. А чим, ми скоро побачимо.

Борислав Береза