Вистрілив в голову через глузування: з`явилися подробиці стрілянини у гуртожитку в Дніпрі

В мережі з’являється все більше інформації про стрілянину в коридорі гуртожитку університету імені Гончара.

Як повідомив міський канал в Telegram, студент був “під кайфом”, а у нього в кімнаті знайшли наркотики. За даними каналу, хлопець “заюзав 1,5 грама фену і пішов в одязі в душ”.

Крім того, стали відомі можливі мотиви стрільби. Як розповіла подруга постраждалої дівчини Соні, коли хлопець прийшов в душову, вони чекали своєї черги.

“Ми на нього не звернули ніякої уваги, продовжували спілкуватися і сміятися. Він, напевно, подумав, що ми над ним глузуємо і прямо про це запитав. Ми відповіли, що нічого подібного в думках не було, що спілкуємося на свої теми. Він наполягав, що все ж таки сміємося з нього, і якщо не припинимо, то він вистрілить. Потім від нас відійшов” , – розповіла Вікторія.

За словами дівчини, після відходу хлопця вони продовжили бесіду і раптово почули постріли. Студент повернувся і вистрілив дівчині в голову.