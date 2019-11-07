У Британії знову знайшли мігрантів у вантажівці

У графстві Вілтшир британська поліція знайшла у фурі 15 нелегальних мігрантів. Про це повідомляє видання Evening Standard

“П’ятнадцять людей було знайдено в кузові вантажівки у Вілтширі… Чоловіка, якому близько 50 років, затримали за підозрою в сприянні незаконному в’їзді (мігрантів – ред.), і він перебуває під вартою у Свіндоні”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, всі особи, виявлені у вантажівці, є старшими 16 років. Правоохоронці зазначили, що ніхто із мігрантів не перебуває у тяжкому стані.

Одну людину доставили до лікарні для подальшої перевірки, а інших взяли під варту.

Як повідомлялося раніше, грецька поліція виявила 40 мігрантів у холодильній фурі по дорозі в Салоніки.

Також в бельгійському місті Антверпен поліція виявила 12 осіб у кузові вантажівки-рефрижератора.

Раніше французькі правоохоронці виявили 8 мігрантів в фурі біля міста Кале. Перед цим у холодильній вантажівці поліція виявила 39 тіл мігрантів у графстві Ессекс, що поблизу Лондона.