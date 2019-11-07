Вулицями міста на Львівщині бігав дикий лось (відео)

Тварина перелякалася людей, почала втікати і впала з висоти

У четвер вранці, 7 листопада, у Сокалі помітили лося. Першими дику тварину побачили працівники автомагазину, за їхніми словами тварина прийшла у місто зі сторони села Бендюга. Лось зайшов на подвір’я місцевої мешканки. Жінка помітивши дику тварину в дворі викликала поліцію.

Спершу люди самі намагалися вигнати лося з міста, тому сильно його налякали. Коли лось почав втікати, то впав з пагорба і сильно травмувався. Потім ще вдарився у ворота.

Тварина злякалася людей і почала втікати, через це впала і травмувалася (відео Ігоря Сидора)

Очевидці події стверджують, що у лося на шиї рана і тварина ослаблена. Аби допомогти тварині повернутися назад в ліс у Сокалі були задіяні поліція, місцеві лісники та мисливці.

Міський голова Сокаля, Вадим Кондратюк, повідомив ZAXID.NET, що тварина бігала містом до 10 хвилин. Врешті лось зміг сам знайти дорогу додому. Він побіг у ту сторону звідки і прийшов. Люди бачили, як тварина переплила річку Західний Буг і зникла у лісі.

До слова, у квітні цього року Верховний суд остаточно заборонив полювання на лося і включив цю тварину назад до Червоної книги.