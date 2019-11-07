В Амстердамі пілот випадково повідомив про викрадення літака

На борту літака, який повинен був летіти в Мадрид, перебували 27 пасажирів, коли пілот випадково повідомив про викрадення. Це сталося близько 18.45.

Двома годинами пізніше надійшло підтвердження, що ситуація нормалізувалася. «Фальшива тривога. На рейсі Амстердам — Мадрид цим ввечері помилково активовано попередження, яке запускає в аеропорту протоколи на випадок викрадення літака. Нічого не сталося, всі пасажири в безпеці і чекають вильоту. Ми приносимо свої вибачення», — йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Варто відзначити, що тривожної кнопки в кабіні пілота, натискання якої передало б сигнал тривоги, не існує. Повідомлення про викрадення являє собою код, який повинен ввести член екіпажу. Тому розпочато розслідування, за яких обставин і чому пілот набрав секретну комбінацію.

Експрес-інформація по країні

Нідерланди (Королівство Нідерландів) – держава, що складається із західноєвропейської частини і островів Бонейр, Сінт-Естатіус і Саба в Карибському морі.

Прапор



Герб



Столиця – Амстердам

Найбільші міста: Амстердам, Роттердам, Гаага

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 41 526 км2 (132-я в світі)

Населення – 16,9 млн чол. (65-я в світі)

Офіційна мова – нідерландська

Релігія – католицизм (28%), протестантизм (19%)

ІЛР – 0,922 (5-я в світі)

ВВП – $879,3 млрд (17-я в світі)

Валюта – євро

Межує зНімеччиною, Бельгією

Із-за інциденту повітряний трафік в аеропорту Схіпхол зазнав значні зміни. Кілька вильотів були відкладені, проте жодного рейсу не скасували.

Літак у Мадрид, про викрадення якого випадково повідомив пілот вилетів з Амстердама в 22.50.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», викрадення літака — це в будь-якому випадку трагедія для галузі і світу. Наприклад, Індія досі згадує стюардесу, яка ціною свого життя врятувала 359 пасажирів захопленого терористами літака.

За матеріалами «Європейська правда»

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