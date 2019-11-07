Кліматична страйк: вибрано словосполучення 2019 року

Словосполучення стало популярним після того, як екологічні протести пройшли по всьому світу від Афганістану до В’єтнаму, а Грета Тунберг закликала прогулювати школу заради порятунку планети.

У визначенні словника говориться, що кліматична страйк — це «форма протесту, при якій люди залишають навчання або роботу, щоб приєднатися до мітингів за рішучі дії проти глобального потепління».

Вперше словосполучення було зафіксовано в 2015 році, коли в Парижі проходила Всесвітня конференція з питань клімату, але стало популярним саме завдяки Грете Тунберг. В 2019-му кліматичних страйках згадували в сто разів частіше, ніж роком раніше.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в минулому році назвали словом року прикметник single use — «одноразовий». Це визначення часто застосовують до продуктів із пластика та іншим неекологічним речей.

За матеріалами Knife.media

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