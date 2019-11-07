Кліматична страйк: вибрано словосполучення 2019 року

Словосполучення стало популярним після того, як екологічні протести пройшли по всьому світу від Афганістану до В’єтнаму, а Грета Тунберг закликала прогулювати школу заради порятунку планети.
У визначенні словника говориться, що кліматична страйк — це «форма протесту, при якій люди залишають навчання або роботу, щоб приєднатися до мітингів за рішучі дії проти глобального потепління».
Вперше словосполучення було зафіксовано в 2015 році, коли в Парижі проходила Всесвітня конференція з питань клімату, але стало популярним саме завдяки Грете Тунберг. В 2019-му кліматичних страйках згадували в сто разів частіше, ніж роком раніше.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в минулому році назвали словом року прикметник single use — «одноразовий». Це визначення часто застосовують до продуктів із пластика та іншим неекологічним речей.
За матеріалами Knife.media
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