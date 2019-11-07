Юрій Борейчук: яку важливу посаду він отримав від Зеленського і в якому корупційному скандалі замішано

Посаду начальника управління СБУ в Тернопільській області отримав Юрій Борейчук.

Відповідний указ президента Володимира Зеленського опублікований на сайті глави держави.

Журналістку «Радіо свобода» Валерія Егошину обурило таке рішення, оскільки Борейчук був героєм сюжету «Схеми: корупція в деталях» про корупцію в економічній контррозвідки Служби безпеки України.

Юрій Борейчук з 90-х років працює в СБУ.

«Оформив дорогий Land Cruiser (близько 70 тисяч доларів) прямо на себе, у дворі управління СБУ паркувався мало не в центрі, і виходив з авто з татком СБУ — справжній контррозвідник. Після цього знайти додаткові підтвердження було легко — за кілька десятків років на службі їх зібралося достатньо. І це додало цинізму заявам СБУ про те, що своїм сюжетом ми могли порушити ЗУ «ПРО боротьбу з тероризмом» — мовляв, розкрили контррозвідників», — написала журналістка.

«Вже другий герой моїх сюжетів отримає посаду в «оновленій» Службі безпеки України. Іван Баканов, це точно оновлення? І скільки ще героїв журналістських розслідувань готуються на посаді?», — додала Валерія Егошина.