У Чернігові судять чоловіка, який вбив 11-місячного сина з особливою жорстокістю

До суду в Чернігові направлено обвинувальний висновок у відношенні чоловіка, який в стані алкогольного сп’яніння вбив свого 11-місячного сина, повідомляє прес-служба Чернігівської прокуратури.

“До суду направлено обвинувальний висновок у кримінальному провадженні за обвинуваченням чоловіка у вбивстві власного 11-місячного сина”, – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що 22 червня обвинувачений, перебуваючи за місцем свого проживання в квартирі одного з будинків по вул. Захисників України в Чернігові, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з особливою жорстокістю завдав дитині множинні удари по голові, в грудну клітку і в живіт.

“Після, закрив дитині невстановленим в ході слідства предметом отвори рота і носа, чим заподіяв тілесні ушкодження у вигляді механічної асфіксії, внаслідок чого хлопчик помер на місці події”, – йдеться в повідомленні.

Зараз обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до суду для розгляду по суті. Дії обвинуваченого кваліфіковано за п.п. 2, 4 ч. 2 ст. 115 КК України, як умисне протиправне заподіяння смерті малолітній дитині, вчинене з особливою жорстокістю.