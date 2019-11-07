Новий механізм ціноутворення на золото Росії і Китаю стане ударом для економіки США.

Американське видання Thedailycoin описало поточну ситуацію в світовій економіці. На думку аналітиків, Росія і Китай можуть використовувати новий механізм ціноутворення на золото, і тоді «диктують свої правила» Штати можуть виявитися не у справ.

У Росії і Китаю є всі можливості для того, щоб завдати США «золотий удар» і в той же час зробити для них «неприємний сюрприз». Це стане можливим завдяки реалізації нового механізму ціноутворення на відповідний дорогоцінний метал, пише Thedailycoin. Аналітики переконані, що світовий ринок золота вже переформировывается завдяки діям Москви, Пекіна та інших «гравців». Зокрема, нещодавно для торгівлі фізичним золотом була відкрита Шанхайська біржа. Також РФ почала займатися продажем ф’ючерсів на дорогоцінний метал на Московській біржі. До цього процесу згодом приєдналися Індія і ОАЕ.

Росія і КНР приступили до «зміни» економічній обстановці на тлі загальної втоми виробників золота від диктатури міжнародного ціноутворення, определяющегося штучної торгової середовищем і практично не пов’язаного з фізичними ринками. Якщо незабаром з’явиться новий механізм утворення цін під управлінням Шанхайської біржі, то Москва і Пекін зможуть «вибити золотий стілець» з-під Сполучених Штатів.

У першу чергу під удар потраплять Чиказька товарна біржа COMEX і певні банки, які використовують валюту США . Крім того, російсько-китайська система спровокує поступовий відхід багатьох країн від міжнародного золотого стандарту, в даний час визначається американським доларом, укладає Thedailycoin. Головним чином, у разі реалізації такого негативного для Вашингтона сценарію, важливість представлятиме зовсім не розрив залежності утворення цін на золото від долара, а саме процеси у світовій економіці, які будуть пов’язані із збільшеною тенденцією дедоларизації.

Раніше американський економіст Байрон Кінг попередив про небезпеку золотовалютних резервів Росії для США. На його думку, Москва зможе в будь-який момент використовувати це «зброя» проти Вашингтона. …