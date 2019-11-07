Даша Астаф’єва підкреслила фігуру фіолетовим корсетом у новій фотосесії

Співачка Даша Астаф’єва, яка вважається однієї з найбільш сексуальних представниць українського шоу-бізнесу, вразила армію шанувальників черговими пікантними знімками. Нові спокусливі фото Астаф’єва опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

На кадрах з фотосесії Даша сидить на стільці у звабливих позах. Співачка одягнена в фіолетовий корсет, який підкреслив її пишний бюст глибоким декольте. Завершили look зірки чорні колготки і ретро-туфлі.

“Є люди, поруч з якими, я розумію, що “про фотографії” так само як і “про секс” я знаю все”, – додала у підписі артистка.

“Зараз я відчуваю себе гарною людиною, гарною жінкою, гарною мамою своїх цуценят. Також я відчуваю себе артисткою, яку вміють слухати не тільки тому що, вона красива чи з великими грудьми, а тому, що люди чують те, що я намагаюся до них донести”, – зазначила знаменитість.