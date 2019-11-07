Українському політв’язню Шумкову не надають необхідну медичну допомогу, — Денісова

Українському політв’язню Олександрові Шумкову, якого незаконно утримують у Росії, не надають необхідну медичну допомогу, якої він потребує через погіршення стану здоров’я після голодування.

Про це розказала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

За її інформацією, після завершення голодування у Шумкова значного погіршився стан здоров’я, тому він перебуває у Федеральному казенного лікувально-профілактичному закладі «Обласна лікарня Управління Федеральної служби виконання покарань у Тверській області».

Омбудсмен розказала, що політв’язня турбує сильний головний біль, а також болі в області spini.

«Співробітники лікувального закладу не надають необхідну медичну допомогу. Більше того, дають пігулки та ін’єкції, не пояснюючи їх дію на організм Олександра Шумкова», — написала Денісова.

Вона додала, що шприци для инъекций наповнюють в іншому приміщенні, що несе небезпеку отримати інфекційне захворювання.

Людмила Денісова звернулася до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надати відповідну кваліфіковану медичну допомогу.