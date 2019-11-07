В Одесі пасажиру маршрутки стало погано. Водій виніс його на вулицю і поїхав

В Одесі водій маршрутного таксі виніс на вулицю пасажира, якому стало погано у салоні, і залишив його на узбіччі, навіть не викликавши швидку.

Про це повідомляє “Думська” з посиланням на свідка події.

Інцидент стався увечері 6 листопада на кінцевій маршруток 150 (Олександрівський проспект, 7). Перенести пасажира на вулицю водієві допомогли його колеги з інших автобусів, після чого вони поїхали.

Від чоловіка не пахло алкоголем, він був одягнений нормально. При цьому очевидці обходили лежачого людини, а один з перехожих копнув його ногою, перевіряючи, чи живий.

Очевидиця викликала швидку допомогу, яка вже через сім хвилин приїхала і забрала чоловіка до лікарні.



