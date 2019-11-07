У Кривому Розі чоловік розстріляв автівку через відмову водія випити з ним по чарці

Інцидент стався у Металургійному районі Кривого Рогу на вул. Глезоса.

Водій джипа привіз знайомого у гості, а сам залишився в автівці. До нього підійшов чоловік у стані алкогольного сп’яніння і запропонував випити разом. Отримавши відмову, він пішов, але повернувся приблизно через десять хвилин вже з рушницею і почав обстрілювати автомобіль. Водій не постраждав.

Правоохоронці встановили особу стрілка і обшукали його житло. Там знайшли рушницю, яку нещодавно використовували. Попередньо, стрілку загрожує покарання за ч. 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).