«Зніміть рожеві окуляри!» 34-річний українець вже два тижні лежить у комі через халатність лікарів

В Івано-Франківську чоловік впав у кому після операції на руці. Вже два тижні вона не приходить у себе, а в лікарні не можуть пояснити, як таке могло статися.

Рідні вважають, що в такій ситуації винен лікар-анестезіолог, вони вже звернулися із заявою в поліцію.

Зламав руку на дитячій гірці

34-річний батько двох дітей Олег Якуц ще 21 жовтня отримав травму. Катаючись з дитиною на гірці, невдало впав на руку. В результаті – перелом плечової кістки в суглобі. На наступний день він звернувся в травмпункт. Лікар, подивившись результати рентгена, сказав, що перелом не простий і доведеться робити операцію.

25 жовтня в Івано-Франківській лікарні №1 пройшла операція. Однак після неї Олег так і не прийшов до тями.

«Після обіду його забрали в операційну. Це було приблизно в 14:30. А в 17 годин його привезли в палату без свідомості. Ми знаємо, що в 16:30 лікар-анестезіолог вже вийшов з операційної. В палату до Олега іноді навідувався лікар-травматолог, перевіряв, чи прийшов він у себе. А анестезіолог не з’являвся.

Але Олег так і не прокидався. Вже опівночі скликали консиліум, тоді туди з’явився і анестезіолог. Було прийнято рішення перевести його в реанімацію», – розповідає OBOZREVATEL хрещена дітей сім’ї Ірина.

Є питання до анестезіолога

Вже майже два тижні Олег не приходить до тями, а нещодавно лікарі повідомили, що у нього почалася застійна пневмонія.

В сім’ї Олега двоє маленьких дітей

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«Мама Олега зловила цього анестезіолога в коридорі і запитала, що з її сином. Він відповів, мовляв, «зніміть рожеві окуляри, ваш син у важкому стані». Вони не можуть пояснити нам, що ж сталося. У нас немає претензій до травматологів, але є питання до анестезіолога. Тепер вони кажуть, що в кому він впав на операційному столі. Так що ж, ви не бачили, що з ним відбувається?» – обурюється Ірина.

Родичів лікарі заспокоюють, кажуть, що всі показники у Олега в нормі, навіть МРТ головного мозку. А ось що сталося з ним і головне – хто в цьому винен, сказати не можуть. Вже радилися з фахівцями, але таке у них нібито вперше.

Олег з Іванною

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Родичі Олега вже звернулися в поліцію з приводу недбалості анестезіолога. Там повідомили, що відкрили провадження за ч. 1 ст. 140 КК України – неналежне виконання професійних обов’язків. По цій статті винному загрожує до двох років обмеження або позбавлення волі.

Головний лікар міської лікарні №1 Івано-Франківська Тарас Василик заявив, що лікарі діяли згідно з протоколом. За його словами, у пацієнта після операції триває глибокий сон і до сьогоднішнього дня він ще не прийшов у себе.

Консиліум лікарів констатує, що пацієнт знаходиться в комі. Причому кома у нього то поверхнева, більш глибока. Головний лікар запевняє, що вони роблять все, щоб стабілізувати стан Олега.