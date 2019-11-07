«Почали тиснути на журналістів»: Гончаренко розкритикував дії команди Зеленського

Олексій Гончаренко заявив, виступаючи в ефірі телеканалу Прямої, що команда Володимира Зеленського починає чинити тиск на засоби масової інформації.

За словами народного депутата від «Європейської солідарності», це підтверджує і заява його колеги з «Слуги народу» Олександра Ткаченка, який запропонував закривати «неприбуткові телеканали».

Олексій Гончаренко, коментуючи обшук у власника телеканалу Прямий, наголосив — сьогодні це один із небагатьох в Україні телевізійних каналів, який показує правду про те, що відбувається з політичною силою президента. При цьому обшуки відмінно вписуються в логіку останніх подій — нардеп від «Слуги народу» Богдан Яременко погрожує журналістам, що фотографують народних обранців. Міністр Кабінету міністрів, який займається інформаційною політикою, закликає залучати до кримінальної відповідальності за маніпуляції.

Також варто звернути увагу і на слова Олександра Ткаченка — цей народний депутат від «Слуги народу» пропонує прийняти закон, на підставі якого будуть закривати «неприбуткові телеканали». Гончаренко переконаний, що все це є однією кампаній по тиску на ЗМІ, розпочатої у зв’язку з відсутністю у нової влади реальних позитивних результатів.