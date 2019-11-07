Росія змінила підхід: в РНБО розповіли про новий сценарії у війні проти України

Росія зрозуміла, що їй дуже важко силовим шляхом на Донбасі вирішити питання приєднання України. Тому вона змінив підхід і працює над тим, щоб українці почали гризти і кусати один одного.

Таку думку в інтерв’ю виданню «Апостроф» висловив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривоніс. Він також не виключає, що Кремль готує проти України сценарій громадянської війни.

«Головне завдання Кремля – це розхитати ситуацію в Україні, щоб потім сказати: «Шановні, от ви нас накладаєте санкції за те, що ми агресори, але вони самі у своїй країні не можуть розібратися. Так, може, це не ми, а вони погані? Ми ж, навпаки, хочемо як краще. Знімайте з нас санкції, а вони нехай гризуться далі», – зазначив Кривоніс.

За його словами, санкції створюють Російської Федерації дуже багато незручностей. Промисловість країни не може випускати всі комплектуючі, які необхідні.

Тому українців постійно зіштовхують лобами, як, наприклад, з «формулою Штайнмайера», стверджує заступник секретаря РНБО.

«Я працював у чотирьох областях – Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській, – розповів він. – Спілкувався з людьми. Не скажу, що це спілкування було легким, але перше питання, яке ми ставили, – хто з вас читав Мінські угоди та «формулу Штайнмайера»? З п’ятисот-шестисот чоловік руку піднімали максимум кілька десятків. Це говорить про те, що люди не знайомі з основними документами, вони сприймають тільки ту інформацію, яку їм дає телебачення, ними легко маніпулювати. Наш народ привчили не робити власних висновків, а приймати за чисту монету все те, що їм згодовують».

Кривоніс звернув увагу на те, що з боку політичних лідерів не було розуміння того, наскільки важливо вести війну на інформаційному полі.

«Наше завдання – це чітко донести до людей, що йде війна і противник вміло використовує наші внутрішні чвари. <…> Ми думаємо, як об’єднати народ. За 30 років Незалежності у нас ніхто не ставив питання національної ідентичності, не висував проблему національної ідеї на державному рівні. – Помітив Кривоніс. – У нас тільки намагаються підкреслити, з якого регіону і хто на якій мові розмовляє. Але в 2014 році на фронті взагалі не стояло питання, хто якою мовою спілкується. Всі воювали однієї бойової сім’єю».