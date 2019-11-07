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Європа перебуває «на краю прірви» і повинна нарощувати оборонні можливості, але Альянс «впав у кому», — Макрон

07.11.2019

Європа перебуває «на краю прірви» і повинна нарощувати оборонні можливості.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в четвер британському журналу The Economist.

НАТО між тим, на його думку, перебуває в коматозному стані з-за повної відсутності координації стратегічних рішень між США та їх союзниками по НАТО.

«У вас (НАТО. — Ред.) немає ніякої координації з прийняття стратегічних рішень між США та їх союзниками по НАТО», — сказав Макрон, відзначивши необхідність «прояснити, які стратегічні цілі НАТО».

Раніше президент Франції вже заявляв, що європейським країнам потрібна певна незалежність у сфері оборони.

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