Європа перебуває «на краю прірви» і повинна нарощувати оборонні можливості, але Альянс «впав у кому», — Макрон

Європа перебуває «на краю прірви» і повинна нарощувати оборонні можливості.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в четвер британському журналу The Economist.

НАТО між тим, на його думку, перебуває в коматозному стані з-за повної відсутності координації стратегічних рішень між США та їх союзниками по НАТО.

«У вас (НАТО. — Ред.) немає ніякої координації з прийняття стратегічних рішень між США та їх союзниками по НАТО», — сказав Макрон, відзначивши необхідність «прояснити, які стратегічні цілі НАТО».

Раніше президент Франції вже заявляв, що європейським країнам потрібна певна незалежність у сфері оборони.